有片｜元朗馬田壆鐵皮屋惹祝融兩人送院　青年綠洲籲租客覓地過夜

元朗馬田壆一帶今日（15日）晚上發生火警。晚上約8時39分，警方接獲多名市民報案，指大樹下西路18號保良局李兆基青年綠洲附近有村屋起火。消防到場開兩條喉及派兩隊煙帽隊灌救，又出動雲梯協助撲救，至晚上11時24分左右大致救熄。火警中約20人需疏散，其中一人腳部受傷，另有一名青年綠洲的保安感呼吸困難及胃痛不適，均送博愛醫院治理。



有網上影片及相片顯示現場火光熊熊，大量濃煙從村屋冒出並升上半空，在百米外的位置亦可看到火光和濃煙。消防處晚上9時許公布，元朗馬田壆村兩間鐵皮屋在晚上8時39分發生火警，處方正進行滅火行動，呼籲市民如受到隨風飄散的煙霧和異味影響，應關閉門窗及保持鎮定。



火勢直至晚上近11時始受控，但現場仍冒出大量黑煙，消防需不斷向火場射水降溫。約50多名青年綠洲的租客在現場等候上樓，惟11時許有職員引述消防稱青年綠洲最快明早才解封，呼籲在現場的租客另覓地方留宿一晚。部分租客對做法感嘩然，其中一名租客趙先生稱不滿太遲公布，指自己賴以上班的物品都在樓上，會在現場繼續等候，「再夜一點都沒所謂」，冀能提早解封。

馬田壆村村民溫先生則指，起火的鐵皮屋有一名退休老翁獨居在內，平日會與其他村民交談，但亦經常撿雜物或垃圾回鐵皮屋儲存。