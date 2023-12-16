周潤發曾幫襯　太子砵蘭街逾60年老店「永合隆飯店」炭爐燒豬搶火

太子砵蘭街一間掛有招牌「乳豬燒臘第一家」、開店超過60年的老字號餐廳永合隆飯店，今午（16日）發生火警。下午約3時15分，警方及消防接報，指砵蘭街392至394號地下「永合隆飯店」起火，消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午約3時35分將火救熄，人員並向餐廳油煙槽射水降溫。

現場消息稱，今午飯店內有燒味師傅用炭爐燒製一隻中型乳豬期間，懷疑爐火意外點燃爐旁的油漬搶火，導致整個爐着火，火勢猛烈，飯店東主嘗試撲救無果，遂馬上報警求助，由到場的消防將火救熄。



太子砵蘭街「永合隆飯店」發生火警，消防到場開喉將火救熄。店內貼有多張店方人員與影視明題的合題，包括「發哥」周潤發、盧海鵬等。（梁偉權攝）

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翻查資料，全港目前只有為數不多的餐廳仍持有炭飯燒燒爐牌，永合隆更是少數以炭火直燒燒味。店家過往不時受訪，分享以炭火燒豬的辛酸，燒味師傅指由於豬隻有一定重量，故師傅本身要有一定力氣，又要懂得控制火候，且燒豬步驟繁複，要先在低溫爐將豬隻烤至六七成熟，再到較猛火的爐，用叉叉起燒豬，在炭火上慢慢轉動，起碼45分鐘才能燒起，大熱天時相當辛苦。

由於永合隆的燒豬有口碑，多年來吸引不少名人光顧，現場所見，店內貼有不少店員與影視名星的合照，包括多張與「發哥」周潤發拍攝的相片，以及與馮素波、盧海鵬、黃德斌等的合照。