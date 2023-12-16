港逾3年3000宗攀山拯救　跨部門宣傳山野安全　警推追蹤App助搜救

為提高市民對山野安全的意識，警務處聯同消防處、政府飛行服務隊、民安隊及漁護署，自去年開始推行山友同行計劃，希望透過舉辦不同活動，增加公眾對山野安全的認知，並於今日（16日）在西貢郊野公園舉辦「山友同行校際野外定向比賽」。

根據警方數字，由2020年至2023年9月，全港約有3000宗攀山拯救事故，而在東九龍總區佔1000宗，當中20至29歲的年齡層佔比較重，佔超過兩成；而兩成涉及單獨行山，因單獨登山發生意外、最後被尋回卻不幸離世的個案佔8成。處方亦透露，將於明年1月推出「HKSOS」應用程式，登山人士可在程式中留下蹤跡，在意外發生時可即時按鍵報警求助。



由2020年至2023年9月，全港約有3000宗攀山拯救事故，當中涉及東九龍總區佔1000宗，大部分救援在西貢分區舉行。（網上截圖）

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近3年有約3000宗攀山拯救事故

警務處東九龍總區署理警司（行動）傅駿業表示，由2020年至2023年9月，全港約有3000宗攀山拯救事故，即平均一日有超過兩宗山野救援事故。當中涉及東九龍總區佔1000宗，大部分救援在西貢分區舉行，高危地點包括担柴山、竹角、蚺蛇尖等；而秋冬季是拯救高峰季節。

警方發現，在東九龍總區逾千宗拯救行動之中，20至29歲的年齡層佔比較重，佔超過兩成。意外原因包括迷路、單獨行山、惡劣天氣下行山等，而近年亦有不少人在網上觀看片段後，未有充足準備下登山而肇禍。而當中有26宗案件涉及失蹤，僅7人被尋回後仍然生還。

警務處東九龍總區署理警司（行動）傅駿業（右三），聯同消防處西貢消防局局長巫珊凱（右一）、民安隊民安處行動及訓練主任(特遣部隊) 林俊龍（左一）及政府飛行服務隊副經理(飛行安全)區啟泰（左二）簡報山嶺搜救情況。（警方提供）

根據數字分析，當中2成涉及單獨行山人士，而單獨登山發生意外、最後被尋回卻不幸離世的個案佔8成；結伴登山而協助搜救離世僅佔4%。由於單獨行山人士失蹤的個案通常由家人發現失蹤者遲遲未歸家後才報案，因此延遲救援時間。

民安隊民安處行動及訓練主任（特遣部隊）林俊龍憶述一次搜救過程，有市民報稱其男家屬離家登山後失聯，民安隊到場搜救時聽到微弱疑似求救聲音，惟大聲呼叫後未獲回應，於是向密林繼續搜救，其後再次聽到求救聲音，沿發聲處搜索後發現事主倒臥兩米深坑，面部朝下，手機遺留在地面上無法使用。事主最終獲成功救起送院，事後亦康復回家。

民安隊民安處行動及訓練主任(特遣部隊) 林俊龍憶述一次搜救過程。（警方提供）

各部門聯合明年推出「HKSOS」程式 讓登山留下蹤跡

有見及此，警務處聯同消防處、政府飛行服務隊、民安隊及漁護署，自去年開始推行山友同行計劃，希望透過舉辦不同活動，增加公眾對山野安全的認知。今年各大部門在5個山野活動地點如西貢郊野公園遊客中心、清水灣郊野公園等派發宣傳單張。處方亦透露，將於明年1月推出「HKSOS」應用程式，期望將數碼結合登山，登山人士可在程式中留下蹤跡，意外發生時可即時按鍵報警求助。

處方亦透露，將於明年1月推出「HKSOS」應用程式，期望將數碼結合登山，登山人士可在程式中留下蹤跡，意外發生時可即時按鍵報警求助。（網上截圖）

各大政府部門積極向青年推廣山野安全意識。警方今年曾舉辦山友同行校際野外定向比賽，吸引超過90名學生參與。東九龍中區少年警訊亦資助240名中小學生，參加一級山藝訓練證書課程，讓他們成為山野安全校園大使。

消防攀山拯救專隊、搜索犬隊、無人機今日亦到場進行推廣。民安隊亦每年舉辦山野安全推廣日；另外每年舉辦山嶺活動安全服務大使訓練課程，今年已經舉辦兩個相關課程，超過300名市民參與並獲委任「登山安全大使」。向青年推廣方面，民安隊亦在不同學校舉辦講座，今年已經舉辦超過80場次。

消防處西貢消防局局長巫珊凱向市民呼籲，應量力而為選擇合適的路線，帶齊足夠裝備，不要隨便更改路線，亦不要隨便進入山澗、樹林等。如未有向屋企人交代路線或留下足跡，搜救過程猶如「大海撈針」。民安隊亦呼籲市民登山前將路線告訴朋友，做好風險管理。