警務處反詐騙跑步慈善籌款　一哥落場　有小朋友扮「小警察」參賽

警務處反詐騙協調中心今日（17日）在西九龍文化區，舉辦「西九CHILL RUN冬日市集及慈善反詐跑2023」活動，為兩間名為「惜食堂」及「奮進行動」的慈善機構籌款。警務處處長蕭澤頤出席開幕禮，致辭並頒發「傑出合作伙伴」獎座予26個出席的公私營機構代表，藉此感謝和表揚他們過往一年，在協助警方防止和打擊騙案方面作出的貢獻。是次跑步活動，「一哥」蕭澤頤親身落場跑，現場有小朋友打扮成「小警察」參賽，亦有跑手蒙面造型參與賽事。



有小朋友扮「小警察」參賽，亦有跑手蒙面造型參加慈善跑。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）

警務處處長蕭澤頤落場參與賽跑。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）

警務處處長蕭澤頤表示，近年全球騙案數字持續上升，香港亦面對同樣挑戰。今年首10個月，香港已錄得33,923宗騙案，較去年同期上升超過5成。蕭稱，警方一直以來致力透過多管齊下的策略打擊騙案，包括情報搜集、執法行動和宣傳教育等。惟要有效打擊騙案，不能單靠警方的力量，亦需要社會各界團結一致，善用不同範疇的專業及資源，共同制定打擊騙案的措施和推動防騙工作，才能夠全面加強打擊騙案的成效。

他同時呼籲市民要多留意警方的防騙宣傳，時刻保持警覺，善用警方推出的24小時諮詢熱線「防騙易18222」和「防騙視伏APP」，並積極將防騙訊息分享給身邊人。另外，蕭澤頤亦頒發「傑出合作伙伴」獎座予26個出席的公私營機構代表，藉此感謝和表揚他們過往一年在協助警方防止和打擊騙案方面作出的貢獻。

今次是警方首次以反詐騙為主題舉辦的慈善活動。（香港警察 Hong Kong Police Facebook）

出席開幕禮的其他主要嘉賓包括警務處副處長（行動）周一鳴、刑事及保安處處長葉雲龍、助理處長（刑事）鍾詠敏、商業罪案調查科總警司游健雄，以及澳門司法警察局副局長蘇兆強。

今次是警方首次以反詐騙為主題舉辦的慈善活動，上午的「慈善反詐跑」吸引逾1750位公眾人士報名參與。西九龍總區獲得「最熱烈支持總警區」獎，而新鴻基地產旗下的啟勝管理服務有限公司則獲得「最熱烈支持機構」獎。另外，「慈善反詐跑」除了設有四公里項目的男女子組冠、亞、季軍獎項之外，並增設「最佳防騙主題服飾獎」、「最佳聖誕主題服飾獎」 及「最鬼馬服飾大獎」，不少跑手都別出心裁裝扮自己以競逐獎項。