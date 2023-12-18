新加坡遊客佐敦排檔食飯　投訴惡漢噴煙慘遭爆樽　追截制服變混戰

有新加坡旅客來港旅遊時，與本地人發生糾紛，最終同惹官非。網上流傳多段影片，可見在佐敦吳松街街頭，3名男女合力將一名男子制服在地上，向圍觀者解釋「He tries to run away（他試圖逃跑）。」對方妻子趕至救駕怒喝﹕「我老公俾人打呀！」隨後現場一片混亂，雙方拉扯糾纏，最終被接報到場警員分開。

據了解，事發於上周日（10日），一家三口新加坡籍旅客光顧一檔大排檔，疑不滿鄰桌食客吸煙遂投訴，詎料對方發難「爆樽」傷及父親後腦後逃去，三口家追上截停，惟事後4人同被捕。



佐敦一名男子上周日（12月10日）在吳松街被兩男一女制服在地，上身被坐住動彈不得，原來較早前4人因吸煙問題起糾紛。（網上片段截圖）

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事發於上周日（12月10日）晚上10時25分，在佐敦吳松街鬧市街頭，一名身穿淺藍色衫的男子側臥在馬路中央，被一名青年及一名中年漢制服，遭壓住上身及坐着下盤，動彈不得。中年漢疑受傷，身旁白衣婦人手持染血紙巾。其間有途人上前了解，中年漢遂以英文回覆指：「He tries to run away（他試圖逃跑）。」

未幾，一名女子怒氣沖沖而至，自稱是藍衣男的妻子，高呼：「喂你哋做乜嘢呀！兩三個挾住我老公呀！我拉都拉唔開呀！我老公俾人打呀！」，並猛然將中年漢一把推開。之後再有數名大漢一湧而上，營救藍衣男，其間不斷有人爆粗﹕「做乜X嘢呀你哋！」，又稱﹕「阿Sir嚟緊呀」。隨後有警車駛至，軍裝警員持警棍及盾牌，下車處理事件。

警員到場調查發現，較早前一對新加坡籍夫婦（54歲及52歲）偕同17歲兒子，光顧佐敦吳松街29-39號臨時熟食小販市場一個大排檔，不滿鄰桌50歲劉姓本地男子食煙遂投訴。當三口家付款離開，等待的士之際，劉男突然發難從後「爆樽」，傷及54歲男子後腦，然後逃去。一家三口追上，到吳松街及北海街交界時成功截停劉男，雙方糾纏一起。混亂間4人同受傷。警方調查後將4人全部拘捕，並由救護車將他們送往廣華醫院治理。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）」，交由油尖警區刑事調查隊跟進。