廟街MMA｜樓面被刁難內地客「幫拖」　老闆強調：夜繽紛幫到好多

廟街夜繽紛正式開鑼（15日）短短兩日，昨晚（17日）一間食肆對開發生大混戰，影片在網上瘋傳。《香港01》尋獲涉事食肆老闆了解事件，洪先生稱當時有非華裔人士刁難樓面職員，有內地客不值他們所為而「幫拖」，結果釀成打鬥，最後雙方未有埋單便全數離去，「6、7個飯幾百蚊啦！」洪老闆強調以客為尊，亦與政府夜繽紛無關，「同夜繽紛冇關係，幫到好多客，多咗3至4成客，幫到香港好多！」



洪老闆強調以客為尊，事件亦與政府夜繽紛無關，「同夜繽紛冇關係，幫到好多客，多咗3至4成客，幫到香港好多！」（羅日昇攝）

涉事食肆位於廟街35號，對開有架設帳篷的用餐位置。洪老闆憶述，昨（17日）晚9時許，有多名非華裔人士在帳篷位置晚膳，期間刁難樓面職員，「嗰啲（非華裔）食完飯，食咗就話呢樣唔啱嗰樣唔啱，然後同樓面嘈，有內地人睇過眼，係咁X嗰啲外籍人士。」

洪稱，內地客不值非華裔人士所為，出口幫助樓面職員，結果雙方一言不合，有人大打出手，樓面見狀好言相勸，曾出手制止，最後全部人離開，未有埋單，「6、7個飯幾百蚊啦！」

經營食肆多年，洪老闆亦坦言涉事的非華裔人士不時光顧，但經常生事，「平日都不好，未埋單就話埋咗單，一係自己拎呢樣嗰樣！」但他指一向以客為尊，盡量避免與客爭拗，「我哋有時做生意費事同佢嘈！做生意都係為市民，客係第一！」他亦強調是次事件與政府夜繽紛無關，「同夜繽紛冇關係，幫到好多客，多咗3至4成客，幫到香港好多！」

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網上瘋傳一段打鬥影片，可見多名男女在廟街35號一間食肆對開帳篷用餐位置扭作一團，枱倒椅翻，餐具四散一地，有人跌倒地上，其他人嚇至雞飛狗走，情況混亂。當中有人伸手扯着一名身穿圍裙男子的頭髮，亦有一名風褸男至少兩次出拳打人，其後一名女子將圍裙男拉走。

警方表示，昨晚（17日）9時38分右接獲報案，指上址對開有6人醉酒爭執鬧事，警員到場後未有尋獲任何涉案人士。案件由「打架」改列「糾紛」及「發現醉酒人士」處理。