收$6萬酬勞輾轉經芬蘭販毒返港　海關拘兩男女檢值3600萬元毒品

香港海關本月17日在香港國際機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件，檢獲22公斤懷疑液態可卡因及25公斤懷疑氯胺酮，市值共約3600萬元，並拘捕兩名從意大利經芬蘭抵港的本地男女。兩人均被控一項「販運危險藥物」罪，明日（20日）於西九龍裁判法院提堂。海關表示，今次案件為海關在近過去3年，首次發現有本地人將毒品途經北歐帶入香港。



海關毒品調查科機場調查課、高級調查主任周啟光表示，海關機場科人員在本月17日，在機場截查一名本地男子及一名本地女子，兩人均由意大利米蘭經芬蘭赫爾辛基飛扺本港，人員其後使用X光機檢查二人的寄艙行李後，發現影像有可疑，遂作進一步檢查。海關留意到兩人行李內的罐頭食品及食品包裝盒均有進行過重新包裝的痕跡，而且食品上的文字並非意大利文，與兩人出發地點並不吻合，進一步引起人員的懷疑。

海關毒品調查科機場調查課、高級調查主任周啟光講述案情。（黃煦緻攝）

及後，人員打開該批罐頭、食品包裝盒及兩個禮物盒檢查，並發現22公斤懷疑液態可卡因及25公斤懷疑氯胺酮，隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪將兩名男女拘捕。據了解，各人分別收取6萬港元的報酬，進行販毒活動。

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海關毒品調查科接手調查後，初步得知被捕男女均為20歲，分別報稱為財務公司職員及文員。兩人均被控一項「販運危險藥物」罪，明日（20日）於西九龍裁判法院提堂。

海關發現今次案件有兩個特別地方，首先販毒集團企圖採取迂迴路線飛抵本港，以逃避海關的偵測，而本案件為海關在近過去3年，首次發現有本地人將毒品途經北歐帶入香港；其次，販毒集團利用不同包裝，包括罐頭食品，配以精良的手法收藏毒品，企圖將毒品偷運入境。

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海關表示，面對販毒集團不同的收藏方式及手法，海關會一如以往透過風險管理，使用先進的科技，防止毒品流入本港。海關又提到，聖誕臨近，市民、特別是青少年，為「搵快錢」會易受不法分子以金錢利誘進行販毒，呼籲他們應該拒絕引誘。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。