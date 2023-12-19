佐敦寶靈街南亞群煞持刀施襲　兩尼裔青年受傷送院救治

警方今日（19日）晚上近8時接獲報案，指兩名男子在佐敦寶靈街官涌市政大廈被人斬傷，救援人員到場發現兩名南亞裔男子受傷，一人大腿和背部有刀傷，另一人頭部近眼睛位置有刀傷，同送伊利沙伯醫院救治。現場遺下大量血迹及懷疑衣服碎片，案件交由油尖警區刑事調查第7隊跟進。



據了解，兩名事主分別18和19歲，當時與報案人在官涌市政大廈二樓平台公園談天，其間6名年齡約20至25歲的南亞裔人士到場，部份人持有利器，並一同襲擊該名18歲男子，19歲男子見狀試圖阻止不果，警員到場後施襲者已逃之夭夭，並在地下長凳位置發現傷者，地下留有大灘血迹。據了解，18歲傷者右大腿有約10厘米長刀傷，19歲傷者則前額有約3厘米長傷口。警方翻查閉路電視影片了解經過，並正調查兩批人之間的關係。



佐敦寶靈街官涌市政大廈今日（19日）晚上發生斬人案，兩名傷者從大廈二樓平台公園逃至地下長凳位置進行包紮。（左朗星攝）

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警方表示，本周二（19日）晚上7時51分，18歲非華裔男子在油麻地寶靈街17號平台懷疑被6人用手及刀襲擊，原因不明，其間19歲非華裔男子上前阻止6人時亦被襲擊，6人其後逃去，傷者朋友代為報案，警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，正追緝6名年約20至25歲非華裔男子，其中一名男子持刀，18歲男子背腳受到刀傷，19歲男子額頭擦傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，兩名尼泊爾裔傷者持本港身份證。