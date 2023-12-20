海關搗旺角兩私煙儲存倉　檢260萬元貨拘1男　揭旅行裝束掩飾分貨

海關昨天（19日）在旺角進行反私煙拘捕行動，成功搗破兩個私煙儲存倉庫，檢獲總共約70萬支私煙，市值約260萬港元，應貨稅值約170萬港元，並拘捕一名58歲本地男子，他報稱為地盤工人。海關指，被捕男子當時手拉行李箱，試圖用旅行的裝束分銷私煙，增加海關偵查難度。



海關拘捕一名58歲本地男子，他報稱為地盤工人。（馬耀文攝）

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海關稅收罪案調查科稅收調查第二組高級調查主任史駿寧交代案情指，昨日（19日）下午關員在旺角一幢大廈發現一名男子手拉行李箱，形跡可疑，於是上前截停，並在其行李箱中搜出8000支私煙。關員隨即帶同該名男子到大廈一個單位調查，起出約40萬支私煙。關員隨後再帶同男子去到他附近的住所，在屋內再檢獲多約30萬支私煙。行動中，海關總共檢獲70萬支私煙。

海關相信今次行動已成功搗破一個供應油尖旺區的私煙儲存和分銷中心，並估計涉案人士為減低風險分散私煙的儲存點，又試圖用旅行的裝束分銷私煙，增加海關偵查難度。史駿寧又指，被捕人在上址租用一個單位，事發時將私煙放在行李箱內準備分貨。海關會繼續追查私煙的來源和去向，不排除會有更多人被捕。

海關強調買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可以被判罰款100萬元及監禁2年。市民可以致電海關24小時熱線25456182或透過舉報罪案專用電郵帳戶 (crimereport@customs.gov.hk)舉報懷疑私煙的活動。