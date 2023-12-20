元朗的士命案｜曾接載疑犯的士司機指　兩女有酒意拒絕與死者同車

元朗凌晨發生謀殺案，48歲姓莫男子在元朗水邊圍邨一輛新界的士上，與人因感情問題爭執，被利器刺傷身亡；警方其後在天水圍天晴邨閃電拘捕兩名36歲及37歲涉案女子涉嫌謀殺及協助罪犯。據曾經接載兩名女疑犯離開現場之的士司機稱，兩女講普通話，曾拒絕讓男死者登乘同一的士，各人均有酒意，其後她們丟下莫男轉乘其車離開，若無其事，毫不察覺已然發生命案。



警方稱，被捕兩女子分別姓劉（36歲）及姓林（37歲）。據悉，二人為天晴邨街坊，劉女涉嫌謀殺，報稱家庭主婦，今日是她生日；林女涉嫌協助罪犯，報稱無業。

姓謝的士司機表示，聽新聞才知發生命案，事後主動返回現場水邊圍邨協助警方調查。謝說，當時其的士在媽廟路的士站等客，排第二位，見到兩女子與死者先後到來的士站。「佢哋喺附近酒吧玩完，幾個都有啲醉意。（3人）分開行，企喺前面架車傾咗陣，唔係好想畀個男嘅上車。」

謝又說：「個男人唔係同佢哋一齊搭車，同佢哋傾計，傾咗兩句跟住上車，上埋車但閂唔到門，跟住唔知咩事，（車廂內）堆咗幾下，唔知咩事，應該有爭執，兩個女喺右邊落車，上咗我架車，咁最多以為唔載佢啫。」

謝指兩女講普通話，不知道對話內容，但形容她們很鎮定。謝說：「講真你捅完人一刀，應該好驚！」但她們若無其事，最後她們在天晴邨美心對開落車。謝坦言：「睇新聞先知咁大件事，話有刀...最多以為佢哋嗌交啫。」

事發於今日（20日）凌晨4時許，一名48歲姓莫男子與兩名分別姓劉（36歲）及姓林（37歲）女子在元朗媽廟路17號水邊圍邨的士站登上一輛新界的士後爭執，期間男子被利器傷及胸口，流出大量鮮血，送往博愛醫院後證實不治。的士車內遺下大量血跡及一條鎖匙。警方正調查原因，其中一個調查方向是感情問題。