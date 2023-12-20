女子交友App識人　墮投資陷阱被騙$82萬　警籲提防8個涉詐騙程式

聖誕假期將至，不少人冀藉交友程式擺脫單身，但容易因此墮入投資陷阱。警方今日（20日）在「守網者」Facebook專頁透露，日前一名女子透過交友程式結識了一名網友，雙方聊得情投意合之際，有人游說事主到虛假投資平台KBFG開戶投資，事主不虞有詐，分16次將本金轉帳至多個本地銀行戶口，惟她之後欲提款時，被有關平台以不同藉口阻止，始知受騙，損失超過82萬元。



警方強調，網上交友期間如從未曾與對方面對面接觸，但對方仍不斷游說你參與投資計劃，「肯定有伏」。（警方「守網者」Facebook圖片）

警方提醒，如遇到下列8個詐騙投資平台或手機程式，應「避之則吉」：

-DF-MAX

-HKEXCOIN-CLOUD

-Otsmx

-Phoenix

-ProEX

-JWT金融平台

-LB 金聯

-中銀慧投（假冒同名資產管理服務）

警方強調，網上交友期間應時刻「帶眼識人」，即使與心儀對象「成功配對」，如從未曾與對方面對面接觸，但對方仍不斷游說你參與投資計劃，「肯定有伏」。另外轉數快已推出「高危警示」機制，過數時如收款人的轉數快識別代號（如電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼）與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面即會彈出高危警示。