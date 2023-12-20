美容院用冒牌儀器　市價三分一售療程　海關檢$36萬儀器拘5女子

香港海關今日（20日）在全港多區採取特別行動，打撃美容院利用冒牌儀器提供美容及瘦身服務。海關表示，早前接獲舉報，指有美容院懷疑利用冒牌儀器提供美容及瘦身療程，經調查及商標持有人協助下，突擊搜查4間分別位於石門、 旺角、荃灣及荔枝角的美容院。海關人員於行動中檢獲6部冒牌美容儀，市值約36萬元，並以涉嫌「違反商品說明條例」拘捕5名女子，年齡介乎39至49歲，包括一名店主及4名美容師，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



香港海關今日突擊搜查4間分別位於石門、 旺角、荃灣、荔枝角的美容院。海關人員於行動中檢獲6部美容儀器，市值約36萬元，並以涉嫌「違反商品說明條例」拘捕5名女子。（梁偉權攝）

版權及商標調查課高級調查主任吳家俊表示，涉案美容院利用社交平台宣傳、推廣業務，而個別美容院會在社交平台上或顧客查詢時，只會提供美容院所在地區，直至顧客支付訂金後才會透露確實地址，形容這些美容院「相當警覺」。吳續稱，本次行動中檢獲的美容、瘦身儀器總共涉及兩種商標，但不論在外觀、價錢及功能上，冒牌儀器與正牌儀器都有相當之大分別。

正貨與假貨在價錢、外觀及功能方面相差甚遠。（梁偉權攝）

在外觀方面，正牌儀器會在螢幕下方印有商標標誌及正貨貼紙，機身背後亦有USB連接及貼上生產標籤，而冒牌儀器則沒有上述特徵；另外，冒牌儀器的正面商標標誌顏色亦較正牌淺、機背扶手呈直角，而正牌儀器扶手則呈微彎曲狀。在價錢方面，正牌儀器一台約值60至100萬元不等；而冒牌儀器則只有正牌的十分之一，約值6萬元。吳家俊又表示，留意到坊間提供療程的美容院，是以1,000至30,000元按不同療程收費；而涉事美容院所提供的療程，收費可低至坊間美容院的三分之一，大約以500至10,000元，按不同療程收費不等。

吳續指，這些冒牌儀器沒有安全認證，經相關商標持人認證後，發現冒牌儀器的輸出療程能量遠低於正貨。另外，相關療程涉及射頻、超聲波等技術直達皮膚深層，所以有可能會令消費者皮膚出現紅腫或灼傷的情況，達至不到美容效果之餘，甚至會「得不償失、弄巧反拙」。

聖誕及新年假期將至，海關表示會繼續與商標持有人保持緊密合作嚴厲執法，繼續打擊市面上這些利用冒牌物品作商業用途之活動。海關提醒商戶，管有冒牌物品作商業用途屬於嚴重罪行，需要負上刑事責任，而市民亦應光顧信譽良好的店舖或美容院。根據《商品說明條例》，任何人管有冒牌物品作商業用途即屬違法，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁5年。