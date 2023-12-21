海關搜查全港7派對房間拘5人　檢卡拉OK機共載逾20萬首侵權歌曲

臨近聖誕，不少市民或與三五知己租用派對房間慶祝，但部分派對房間營運者或涉侵犯版權活動。海關在本月5至20日期間，突擊搜查了7間位於全港多區的派對房間，檢獲合共7台可播放侵權歌曲的卡拉OK機，5名介乎25至41歲的男女被捕，當中4人為有關場所負責人。海關相信，該批卡拉OK機提供超過20萬首涉侵權歌曲，強調會繼續打擊侵權活動。



海關在本月5至20日期間突擊搜查了7間位於全港多區的派對房間，檢獲合共7台可播放侵權歌曲的卡拉OK機、一台疑載有盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，總值共約15萬元。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任梁文聰表示，人員近期發現有不少派對房間涉嫌提供侵權卡拉OK歌曲供顧客使用，經調查後鎖定多個目標地點，並在版權持有人協助下，突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角和葵涌的派對房間，起出共7台可播放侵權歌曲的卡拉OK機、一台疑載有盜版電子遊戲的遊戲機，以及一批影音器材，總值共約15萬元，經點算有關卡拉OK機共載有超過20萬首涉嫌侵權的歌曲。

海關在本月5至20日期間在版權持有人協助下，突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角和葵涌的派對房間，並拘捕涉案3男2女。（海關提供）

行動期間，海關人員亦拘捕了介乎25至41歲的3男2女，當中除一人是店員外，其他均是場所負責人，他們涉嫌違反《版權條例》，目前均獲准保釋。梁文聰指，涉案的派對房間都有在社交平台進行宣傳，以每小時200至500元的收費，供顧客使用場內的卡拉OK機和遊戲機等娛樂設施，而涉案的卡拉OK機包括不同品牌和製造商，沒證據顯示它們來自特定地方。

他形容有關房間的負責人警覺性高，顧客提問時只會提供房間所屬區域，並只會在顧客繳付全額費用、以及在使用場地當日，才會告知房間詳細地址；大部份房間亦是以自助形式營運，即只會向顧客提供大門密碼，場內沒負責人或店員駐守，意圖藉此逃避執法人員追查。

梁文聰表示，人員早前突擊搜查7間位於觀塘、屯門、荔枝角和葵涌的派對房間，而涉案房間負責人警覺性高，只會在顧客繳付全額費用、以及在使用場地當日，才會告知房間詳細地址。

他重申，營商人士應遵守《版權條例》，否則一經定罪，可就每件侵權物品罰款5萬元和監禁4年；海關亦會繼續打擊不同層面的侵權活動，呼籲市民應尊重知識產權，不要光顧使用侵權器材的房間。