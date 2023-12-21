海關截查北上直通巴　地板底檢780萬元燕窩藥物　包括治癌標靶藥

臨近冬至，內地對貴價食材需求增加，不法分子利用走私方式將食材運到內地，供應當地市場，以逃避當地徵收的稅款；他們亦會走私藥物製品，因此類製品進出口受管制，難以取得許可證。海關便於昨日截獲一輛北上直通巴，在地板及汽車零件之間的空間，檢獲780萬元走私貨，包括燕窩及藥物製品，涉案旅遊巴司機即時被拘捕。海關指案中的不法分子利用旅遊巴作掩飾，又用工具將收藏走私貨的空間入口封死，以避免旅客接觸，以及逃避海關追查，但仍難逃海關法眼。海關會繼續根據情報分析，堵截走私活動。



海關拘捕涉案旅遊巴司機，他將被落案起訴。（陳浩然攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任周俊雄指出，昨日（20日）人員在深圳灣口岸截查一輛離境的跨境旅遊巴上，檢獲150公斤燕窩及710盒懷疑走私藥物製品，總值約780萬元，並拘捕一名中國籍男司機。他將被控以一項企圖輸出未列艙單貨物的罪名，於明日（22日）在屯門裁判法庭提堂。周續指今次案件亦是陸路通關以來，在旅遊巴走私案件中貨值最高的案件。

根據海關展示的證物，懷疑走私的藥物製品中，比對藥物名稱後，相信包括治療癌症之用的標靶藥物，及治療痛風、治療寄生蟲的藥物等等。

海關檢獲的藥物中，比對藥物名稱後，懷疑包括標靶藥。（陳浩然攝）

跨境橋岸科深圳灣旅客組署理高級督察吳惠櫻講解行動細節指，鑑於年尾，內地對於貴價品需求殷切，海關深圳灣旅客組會加強對北上直通巴的截查，以防有人走私。昨日人員對一輛準備前往紹興的直通巴進行截查，當時車上所有旅客已取回個人行李下車，準備到旅檢大樓辦理離境及清關手續。其時，人員對直通巴作全面搜查，惟在巴士表面、內籠及放行李箱的位置，均沒有發現異常之處，但在車內走廊發現三塊可以打開、進入維修汽車零件空間的地板，其中一塊地板的螺絲位有扭動過的痕跡，亦較其餘兩塊地板為乾淨。

人員遂起疑心，而直通巴司機在搜查過程顯得慌張，對人員提問支吾而對，人員搜查其背囊時亦發現兩支可以用於打開地板螺絲的螺絲批。最終，人員打開地板檢查，發現該批走私貨物被藏於地板與汽車零件之間的空間，該個空間大小約2米半長、2米闊及半米高。