金手指｜佳寧案調查前後屢爆「致命」內情　四宗命案永留不解之謎

剛於12月30日公映的港產片巨製《金手指》，重溫40年前轟動一時的佳寧案，一個「商業王國」、一場泡沫爆破、帶來「致命」的經濟打擊。除了致命，也是致命，更心寒的是與其有密切關連的多宗命案，「大馬核數師之死」、「律師沉屍泳池」、「廉署主任自殺」及「法官車禍慘死」，每一宗獨立命案背後，卻又與佳寧案緊密掛鈎，各種猜疑聲至今仍甚嚚塵上，卻永遠是不解之謎。



▼《金手指》劇照，故事改編自80年代最大騙局 —— 佳寧案 ▼



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大馬核數師之死 — 伊巴咸謀殺案

叱吒一時的「商業王國」瓦解，佳寧集團除被爆出跨國舞弊大騙局，更恐怖的是與其相關連的多宗命案。其中最轟動的非「大馬核數師之死」莫屬。綜合華僑日報報道及廉政公署資料，與佳寧集團資金關係密切的裕民財務，多次批出巨額貨款予陳松青及旗下公司，裕民財務總公司裕民銀行早察覺事有蹊蹺，遂從吉隆坡總部調派伊巴咸（譯音）來港調查。

1983年7月19日，伊巴咸被發現陳屍於大埔一蕉林內，頸纏浴袍腰帶。警方初時未能證實男屍身份，有組織及嚴重罪案調查科（O記）人員在其褲袋搜獲一個馬來西亞硬幣，並發現較早前裕民財務的一名副總經理曾經報案伊巴咸失蹤。經對方認屍後，證實是同一人，並相信他在7月18日遇害，其後被棄屍。

警方經連日追查後，於1983年8月3日拘捕馬來西亞籍男子麥福祥，相信他於尖沙咀一間高級酒店將伊巴咸勒死，再運屍至蕉林丟棄。酒店職員作供時指，疑犯與死者曾在酒店見面，疑犯曾要求協助將一個極重的巨型皮箱搬上的士。的士司機則稱，他應疑犯要求，協助將該皮箱搬到另一輛租車上，相信超過100磅；而租車公司亦證實疑犯於同日租用車輛，惟還車輛時輪胎沾滿泥濘。當然，死者頸纏的浴袍帶亦屬於酒店物品。麥福祥最終在1984年被判處繯首死刑（依例特赦改為終生監禁），翌年上訴被駁回。

由馬拉西亞來港的核數師「伊巴咸」，1983年7月被發現陳屍大埔一蕉林。（ 1983年7月21日華僑日報 /香港公共圖書館）

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律師溫寶樹溺斃 廉署調查主任自殺亡

伊巴咸謀殺案的迷離內情，進一步將佳寧集團的「混帳」推上枱面，而且數目如無底深潭。更離奇的是，在伊巴咸謀殺案開審的前一天，一向負責佳寧產業交易的律師溫寶樹，被發現沉屍在半山住所泳池，最後以自殺結案；無獨有偶，一名負責調查佳寧案的廉政公署調查主任，亦疑因工作壓力過大，自殺身亡。

1984年4月13日，前香港律師公會主席（1981至1983年）、知名律師樓的英籍合夥人溫寶樹，據悉放大假後由英國返港僅兩日，即被發現沉屍於半山別墅的泳池底，頸纏一條尼龍繩，繩上綁着一塊1.5呎乘1.5呎、重約60磅的石屎水渠蓋。由於當時他正就佳寧案獲邀調查；而所屬律師樓亦因是佳寧集團的法律顧問，曾被廉署持法庭搜令搜查辦公室，故命案震驚社會，引起各界揣測。

警方經調查後，發現涉案泳池旁邊的一塊水渠蓋不翼而飛，溫寶樹則無表面傷痕、無掙扎痕跡、家中亦無搜掠痕跡，法醫驗屍後相信他死於溺斃。警方亦尋獲3張遺書，內容提及因金門大廈交易案而不獲信任，遂將案件列作「自殺」處理。根據過往，自殺案原不會召開死因研訊，但因事件引起社會關注，最後仍須開庭澄清，並傳召29名證人作供，最後裁定死於「自殺」。

溫寶樹沉屍半山住所泳池，轟動一時。（1984年4月14日華僑日報 / 香港公共圖書館）

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主審「佳寧案」法官車禍亡

而長達281個審訊日的「佳寧案」中，陳松青等6名被告在1987年全部無罪釋放，引起各界譁然。當年主審法官柏嘉備受抨擊，翌年在一片爭議聲下請辭，未幾便於塞浦路斯發生交通意外喪生；柏嘉太太則於1993年亦宣告破產。

四宗命案，四條生命，背後卻總離不開兩個字 — 佳寧；但也從未有足夠證據顯示命案與陳松青及佳寧集團有關。事過境遷，當年留下的一堆疑團，在超過40年後的今日，依舊成為不解之謎。