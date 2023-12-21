連鎖痛症治療中心被指不良營商　海關接23宗舉報調查　暫無人被捕

海關在過去幾個月接獲共23名市民的舉報，指一間經營約一至兩年的連鎖痛症治療中心的職員，懷疑以不良營商手法，銷售一些預繳式的療程服務，涉嫌違反商品說明條例。舉報人分別投訴職員聲稱相關療程服務會由物理治療師提供，但其後發現提供服務的人並沒有相關資格；亦有投訴指職員以具威嚇性手法強迫舉報人購買預繳式療程服務。海關今日（21日）派逾40人搜查涉事公司共9間分店，向有關人士查問及檢走文件，但暫時未有拘捕行動。海關指，若發現足夠證據，會採取執法行動。



海關到涉事連鎖痛症治療中心一共9間分店調查，並檢走一批文件。（羅日昇攝）

香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查組第二組督察靳子謙表示，截至今日中午，海關共收到23宗舉報，海關人員已成功聯絡所有投訴人，並將深入調查每宗舉報個案。海關今日調派超過40名人員，到該間公司位於不同地方，一共9間分店進行調查，包括向涉事公司的董事、負責人、職員進行問話，亦在現場取走了一些與舉報人有關的購買紀錄單據、療程合約、相關職員的資料等等，以作進一步調查。

海關暫時未有拘捕行動，但仍會繼續進行調查，如果稍後發現有足夠證據，證明任何人在銷售過程中，違反了商品說明條例，海關會立即採取執法行動。

靳子謙指，根據《商品說明條例》，任何商戶如果將虛假商品說明，應用在向消費者提供或要約向消費者提供的服務，即屬違法；而任何商戶如果使用騷擾、威迫手段或施加不當影響，因而限制或損害了消費者在選擇行為或行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，亦會觸犯了條例中，具威嚇性的營業行為的罪行。以上罪行，一經定罪，最高可被罰款50萬及監禁5年。

香港海關提醒消費者在購買服務時，應光顧信譽良好商戶。如果打算購買由擁有專業人士提供的服務，應先向商戶或相關專業資格機構了解清楚服務提供者的資格。而在作出與繳息消費決定前，亦要審慎考慮。如果市民有發現有違反商品說明條例的事宜，可致電海關24小時熱線25456182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport＠customs.gov.hk或網上表格舉報。