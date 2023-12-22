祈福黨︱3內地人扮搵神醫呃4人$25萬　70歲患癌婦失$2萬醫藥費

「祈福黨」再現！三名騙徒在天水圍、屯門、青衣及上水區街頭向人搭訕，詢問受害人是否認識某神醫，其後3人裡應內合，扮演神醫子女訛稱受害人「撞邪」或家中有靈體，要求受害人將家中貴重的財物放入膠袋作「祈福」之用。騙徒乖機偷龍轉鳳，騙取4名事主共25萬元。新界北總區刑事於昨日（21日）展開拘捕行動，並於落馬洲及旺角以「以欺騙手段取得財產」分別拘捕1男2女（54至70歲），三人均持雙程證。行動中，警方在騙徒身上檢取少量相信為行騙得來的金器飾物。



新界北總區刑事部高級督察吳紹鵬提醒，市民在街上遇到陌生人兜搭時，要提高警覺，亦不應輕易將財物交予對陌生人。（蔡正邦攝）

新界北總區刑事部高級督察吳紹鵬表示，首先第一名騙徒會以路過搭訕形式，問及受害人知否附近有一位知名神醫，騙徒其後向受害人聲稱自己家人患有重病，而神醫醫術高明，希望可以找到神醫治病。當得到受害人同情後，第二名騙徒隨即出現，聲稱自己認識該神醫，並帶受害人到人流稀少的休憩地方見第三名騙徒。

第三名騙徒聲稱自己正是神醫的子女，當得到受害人信任後，便聲稱受害人「撞邪」或家裡有靈體，會影響其家人健康，甚至會帶來血光之災。受害人因為擔心家人安全，不虞有詐，跟隨騙徒指示，將家中貴重的財物放入膠袋，再交予騙徒作「祈福」。其後，騙徒於「祈福」過程中偷龍轉鳳，換上預先準備的樽裝水，報紙，雜物等，並吩咐事主回到家才打開膠袋。事主最終揭發受騙，報警求助。

吳紹鵬提到，在其中一宗案件中，受害人為一名患有癌症的70歲女子，騙徒聲稱她「撞邪」或受靈體影響，故患上癌症，最後被騙去用作醫治癌症的近2萬元的現金及金器。

警方於今年10月至12月期間，總共接獲4宗「祈福黨」行騙報案，涉款大約25萬元，新界北總區刑事部經過深入調查及翻查閉路電視，拘捕3名男女，他們現正被拘留調查。

警方呼籲市民，特別是長者，在街上遇到陌生人兜搭時，要提高警覺，亦不應輕易將財物交予對陌生人。年輕市民亦應該多向家人灌輸最新的防騙資訊。市民如懷疑受騙，應立即報警或致電警方防騙易熱線18222查詢。