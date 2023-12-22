海關截查馬來西亞抵港貨　揭$3700萬海洛英倒模成擺設　4男女被捕

海關於周三（20日）根據情報分析，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，發現共約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件裝飾品，市值3700萬港元。關員其後分別在油塘及中西區拘捕4名男女（21至58歲），並在其中一名被捕人住宅中檢獲懷疑海洛英包裝、及一批毒品包裝工具。其中兩名被捕男子被暫控販運危險藥物罪，將於明日（23日）在觀塘法院提堂。海關相信，今次行動已經成功截獲一批毒品流入市場。



海關於周三（20日）根據情報分析，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，發現共約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件裝飾品，內藏白色粉末，市值3700萬港元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，海關於周三根據情報分析及風險評估，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，其後在該批報稱裝飾物的貨品中，發現約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件擺設品，內藏白色粉末，市值3700萬港元。

關員及後進行監控遞送行動，於同日下午在油塘物流中心分發站，發現一名男子正準備收貨，當他完成提貨手續後，另一名客貨車男司機前來搬貨，關員隨即拘捕該兩名男子。人員經調查發現有人安排貨物由油塘搬運至中西區，經部署後再在中西區一幢大廈住宅大堂，拘捕另一名男子，其後押解他至住所搜查，在住宅內檢獲印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛英包裝，以及一批毒品包裝工具，同時亦在單位內拘捕另一名女子。海關形容，販毒集團分工仔細，他們避免親手接觸貨物及毒品，從而減低被捕風險。

海關在其中一名被捕人的住宅內，檢獲印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛英包裝、及一批毒品包裝工具。（陳浩然攝）

行動中，海關共拘4人，包括25歲無業男子、58歲貨車男司機、32歲報稱保險從業員男子、以及21歲報稱文員的女子。在物流中心收貨的無業男，以及住所藏有懷疑毒品包裝的保險男，被暫控販運危險藥物罪，將於明日在觀塘法院提堂；貨車司機及女文員則獲准保釋候查。案中毒品估計將供應本地市場，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。