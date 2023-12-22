海關截查馬來西亞抵港貨　揭$3700萬海洛英倒模成擺設　4男女被捕

撰文：陳浩然 任葆穎
出版：更新：

海關於周三（20日）根據情報分析，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，發現共約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件裝飾品，市值3700萬港元。關員其後分別在油塘及中西區拘捕4名男女（21至58歲），並在其中一名被捕人住宅中檢獲懷疑海洛英包裝、及一批毒品包裝工具。其中兩名被捕男子被暫控販運危險藥物罪，將於明日（23日）在觀塘法院提堂。海關相信，今次行動已經成功截獲一批毒品流入市場。

海關於周三（20日）根據情報分析，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，發現共約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件裝飾品，內藏白色粉末，市值3700萬港元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，海關於周三根據情報分析及風險評估，截查一批由馬來西亞空運到港的貨物，其後在該批報稱裝飾物的貨品中，發現約47.1公斤懷疑海洛英被倒模成兩件擺設品，內藏白色粉末，市值3700萬港元。

關員及後進行監控遞送行動，於同日下午在油塘物流中心分發站，發現一名男子正準備收貨，當他完成提貨手續後，另一名客貨車男司機前來搬貨，關員隨即拘捕該兩名男子。人員經調查發現有人安排貨物由油塘搬運至中西區，經部署後再在中西區一幢大廈住宅大堂，拘捕另一名男子，其後押解他至住所搜查，在住宅內檢獲印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛英包裝，以及一批毒品包裝工具，同時亦在單位內拘捕另一名女子。海關形容，販毒集團分工仔細，他們避免親手接觸貨物及毒品，從而減低被捕風險。

海關在其中一名被捕人的住宅內，檢獲印有「雙獅地球牌」標誌的懷疑海洛英包裝、及一批毒品包裝工具。（陳浩然攝）

行動中，海關共拘4人，包括25歲無業男子、58歲貨車男司機、32歲報稱保險從業員男子、以及21歲報稱文員的女子。在物流中心收貨的無業男，以及住所藏有懷疑毒品包裝的保險男，被暫控販運危險藥物罪，將於明日在觀塘法院提堂；貨車司機及女文員則獲准保釋候查。案中毒品估計將供應本地市場，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢向傳媒講述案情。（陳浩然攝）
突發
毒品
販毒
藏毒
販毒