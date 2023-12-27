內地碩士生交友App應約粉嶺圍派對　被2男注射冰毒後死亡棄屍空地

上周六（23日）早上8時許，一名22歲男子倒斃上水粉嶺圍村屋對開空地，警員調查後懷疑事件與毒品派對有關，並拘捕3名男子。警方今午（27日）將一名疑犯押返涉事村屋重組案情，並交代指死者為22歲內地來港修讀碩士的學生。他日前透過交友App認識5名人士，並於12月22日到粉嶺圍一村屋參加派對，期間被2男注射冰毒後死亡，再遭棄屍在村屋20米範圍內一處空地。警方相信涉案人士有能力取得毒品，現正調查案發時各人的精神狀態。被捕三人均涉嫌非法處理屍體，其中兩人曾為死者注射毒品則另涉誤殺罪。



警方今午（27日）將一名疑犯押返涉事村屋重組案情。（馬耀文攝）

大埔區助理指揮官（刑事）鍾志強警司交代案情，指2023年12月23日早上約8時，警方接獲市民報案，指在上水粉嶺圍一棟村屋附近的空地發現一名男子倒卧地上，昏迷不醒。救護員到場證實男子已經死亡。死者當時仰臥在空地上，身上無任何財物及身份證明文件。而死者身穿長袖衛衣、長褲，無着鞋。經法醫初步檢查，死者頭部左後方有一條4 cm擦傷，右大髀有1 cm擦傷，並無明顯致命傷痕，現場亦無打鬥痕跡，警方列作屍體發現案。但由於現場情況不尋常，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。

死者為22歲內地來港修讀碩士學生

警方隨後在現場進行大範圍調查，包括翻查大量閉路電視錄影，並向村民查問，相信死者並非村內居民。其後警方循失蹤人口展開調查，發現死者是一名22歲姓許中國籍男子，為一名內地來港修讀碩士的學生。

警方在死者於土瓜灣租住的單位調查，了解死者背景後，鎖定粉嶺圍一個可疑單位，並於12月25日晚突擊搜查，在屋內發現兩名男子分別姓關（51歲）及姓鄭（20歲），並檢獲少量懷疑冰毒。 警方經進一步調查，鎖定其他涉案人士，再於周二（26日）凌晨在上水坑頭村拘捕第三名姓鄭疑犯 （62歲）。

死者參與派對時 被2男注射冰毒後死亡

經調查後，警方相信死者在12月22日晚曾到訪上址單位，與5名男子開派對，期間關男及鄭男（62歲）為死者注射懷疑冰毒。其後死者昏迷及死亡，5人將死者抬離單位，棄置在村屋20米範圍內的空地。消息指，死者透過交友App Grindr認識關男，而其中一名被捕人是涉案單位的住客。而死者的父母在12月24日因與兒子失聯，故到紅磡警署報失蹤。

被捕三人均涉嫌「非法處理屍體」罪，其中關男及鄭男因曾為死者注射毒品，另涉誤殺罪。調查仍然進行中，警方將全力緝捕其餘涉案人士。至於死者的確切死因，仍有待法醫解剖結果確定。三名被捕人士會被暫控「誤殺」、「非法處理屍體」及「販運危險藥物」罪，案件將於明天（28日）於粉嶺裁判法院提訊。

警方帶假人公仔到場、押疑犯回村屋案情重組

探員將蒙黑色頭套的疑兇帶落車，將他押返村屋重組案情。（馬耀文攝）

中午12時許，大批傳媒已抵達粉嶺圍，拍攝警方案情重組的過程。現場有一批軍裝警員以橙色膠帶封鎖涉事村屋，便衣探員在場戒備，並將一個假人公仔搬入單位。直至12時40分，一輛白色七人車載著關姓疑犯駛至現場，探員詢問疑犯案發經過並在場攝錄，其後將蒙黑色頭套的疑兇帶落車，再將他押返村屋重組案情。