The ONE奪命工傷｜男工撼頭起因眾說紛紜　妻泣訴夫「死得冤枉」

一名何姓61歲男電工上月21日在尖沙咀The ONE商場內一間店舖工作期間，因故頭部着地而送院治理，延至上月23日凌晨5時許不治，但在場工友及僱主均稱無人目擊意外，事發經過亦眾說紛紜。事主家人接受《香港01》訪問時質疑，當日陪同事主送院的負責人對事件起因說法不一，一時說事主是從架上跌下來，一時又稱他是卡到地上的電線導致頭撞牆；大判呈報工傷文件所載事主開工時間，亦與事主WhatsApp紀錄不同。事主妻子泣訴丈夫「死得很冤枉」。



據了解，勞工處已相約死者家屬明日（28日）會面，而處方回覆《香港01》查詢時亦表明，事件已初步列為工業意外，並稱高度關注事件，正全速調查意外成因，惟因調查工作仍在進行，不宜提供相關資料。《香港01》正向The ONE查詢情況。



警方證實上月21日下午曾接獲報案，指The ONE內一店舖有工人從約2米高的梯子上滑倒墮地，但毋須警方協助。（任葆穎攝）

事主妻子何太透露，事主多由朋友介紹去不同地方做散工，包括預定上月中至本月中前往The ONE涉案商舖作「新舖裝修」，而WhatsApp留言顯示事主應在上月18日已開工，但大判呈報工傷的文件則指死者在事發當日、即上月21日才首日上班。

事主兒子何先生憶述，事發當日從現場跟往醫院的「林先生」稱，其父「後尾枕有一個小傷口」，並引述對方稱父親是推車期間卡到地上電線致頭部撞牆。但家屬後來向父親友人了解時，卻獲悉林先生曾向其表示事主是從架上跌下來；而在事主上月23日離世後，家人當晚即到尖沙咀警署報案，並獲悉勞工處和警方已派員前往調查，惟店舖工程未有因意外而停下來，故只能「盡量還原」當日情況。

工業傷亡權益會今日（27日）透露，一名61歲男性電工上月21日在尖沙咀The ONE某店舖工作期間，因故頭部着地而送院治理，延至23日不治。（工業傷亡權益會Facebook圖片）

何先生續稱，大判曾協助聯絡兩名事發時在現場的工友，但兩人均稱沒看到事發的情況，何先生亦質疑林先生的說法，因報案當晚警員曾借其電話，就林先生是否曾目睹事發情況對質，「警員曾經問︰『一時說看到一時說看不到，到底你（林先生）是否看到？』」他又透露，勞工處已通知家屬明日進行首次會面，但不知道面見的「對家」身份，而大判在月初告知已將相關文件交予勞工處、轉介個案至保險公司和公證行後便沒再聯絡。

事主家屬透露，意外後一家人獲得親友接濟，工業傷亡權益會亦已協助他們申請一筆過的資助，家庭經濟情況暫時無憂。但何太回想起丈夫在醫院彌留的情況時仍泣不成聲，「當時醫生說他（丈夫）情況危險，隨時都會走，要我們一定要陪着他」，又覺得丈夫死得很冤枉，「如果打999的人講真話，警察一定會去封場，不可能給人掩飾事件」。

警方表示曾於上月21日下午約4時40分接獲報案，指The ONE內一店舖有工人從約2呎高的梯子上滑倒墮地，之後陷入半昏迷，當時案件列作毋須警方協助的有人意外受傷案。事主上月23日離世後，其家屬即晚再到尖沙咀警署報案。《香港01》記者今日（27日）到涉事店舖欲了解事件，惟店員表示不知情。

勞工處回覆查詢時表示，今次工作意外初步列為工業意外，處方上月23日接獲警方通知後已即時派員到意外現場展開調查，現正全速調查意外成因、查找有關持責者的法律責任及提出改善建議，若發現違例事項，定會依法處理，惟因調查仍在進行，故不宜提供相關資料。處方強調，僱主須根據《僱員補償條例》向死亡僱員在生的家庭成員支付死亡補償、及向任何曾支付僱員的殯殮費和醫護費的人發還有關費用。勞工處死亡案件辦事處亦已安排就僱員補償事宜與家屬會面，並會繼續密切跟進個案及就辦理申請僱員補償方面向家屬提供適切的協助。