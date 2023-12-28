赤鱲角奪命工傷｜於地勤設備公司進行切割工程　男工被升降台夾死

今日（28日）中午12時49分，赤鱲角航膳西路7號一間地勤設備公司發生奪命工業意外。警方接獲男工的同事報案，指一名33歲姓李男工懷疑被困在一廢棄的特別用途車輛下，昏迷不醒。救援人員在場拯救，北大嶼山醫院的流動醫療隊亦到場協助；至下午2時許，消防員將事主救出，惟在場醫生證實事主傷重不治，其死因有待驗屍後確定。消息指，李男為外判維修商，在上址切割一輛4米乘12米廢棄的特別用途車輛期間，被意外墮下的部件壓到受傷。據了解，墮下的部件為升降平台。



勞工發言人指，已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。現場消息稱，事主在一台運載行李或貨物到飛機上的升降台工作，他要將升降台切割縮小，其間被夾住，「成個人、凌空夾住」於離地一至兩米位置。

事主在一台運行李上飛機的升降台工作期間被夾，傷重不治。（黃學潤攝）

機管局發言人指，今午約2時得悉特許經營服務商地勤設備工程有限公司，位於機場租戶禁區的專用範圍發生意外。據初步了解，該公司一名分判商工人，於處理裝載平台車時意外死亡。機管局對於在機場範圍有工人死亡深感難過，將與地勤設備工程有限公司協調，為死者家屬提供協助。局方十分關注事件，已要求地勤設備工程有限公司就意外提交報告。

赤鱲角一間地勤設備工程公司發生工業意外。（黃學潤攝）