周庭棄保｜母為擔保人助查　律師﹕有責任提醒報到　或充公保證金

涉嫌干犯國安法被捕、正身處海外的前香港眾志成員周庭，早前在Instagram發文表明不會回港報到，昨日（28日）周庭未有依時到警署報到，違反保釋條件。警方表示會全力依法追捕。消息指，周庭父母正在大埔警署協助調查，據知其母是擔保人，今日較早時被警方邀請助查。執業大律師陸偉雄指出，擔保人須繳付保證金，並有法律責任提醒被捕人士準時到警署報到，若對方沒有依時報到，擔保人的保證金有機會被法庭充公，惟一般而言不會有其他刑事責任，除非有證據顯示擔保人協助被捕人士棄保潛逃。



陸偉雄表示，擔保人必須是能夠勝任的人士，需要繳付一筆現金作為保證金，並有法律責任去提醒有關人士會到警署報到或出庭。法庭在作出批准時會考慮其身分、能力、權威性，是否有能力做擔保人。

一旦對方違反保釋條件，不但其本人支付的保釋金會被充公，亦可能會被發出拘捕令追捕，更會連累擔保人的保證金可能被充公。擔保人有機會被傳召出庭，向法官解釋是否有盡力提醒被捕人士或被告遵守保釋條件，例如已打了很多次電話，甚至寫信提醒等，法官會按照其盡責程度去決定充公多少保證金。

一般而言，擔保人最嚴重的情況只是被充公所有保證金，除非有證據顯示擔保人有協助對方棄保潛逃，否則不會因負上刑事責任而被拘捕。