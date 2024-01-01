跨境巴疑系統故障　太子站頭逾500人排隊　有旅客指的士開天索價

來往皇崗口岸與太子的「跨境全日通」過境巴士，懷疑系統出現故障，元旦日凌晨時份有大批旅客未能登車，一度逾500人在街頭大排長龍，部份人因而鼓譟，驚動大批警察機動部隊人員到場維持秩序。直至今日凌晨近4時，在人手檢查QR code的情況下，人龍逐漸散去。同時間，有內地乘客查問的士收費時，被開價按人頭收費，每人500元到關口，但未有人上車，決定「等到天亮吧」。



大批警員維持秩序。(陳永武攝)

在鴉蘭街站頭排隊的旅客姚小姐向《香港01》表示，於今日凌晨零時購完票，獲得一個手提電話的QR code。然而，當她們準備登車時，系統崩潰了， 未能登車，感覺有些意外。她與男友於昨日上午11時左右抵港，待晚上看完煙花後回深圳，因男友要趕返上海工作，故未能留在香港多日。她亦覺得，香港這麼多人，相信是很多人喜歡香港。

姚小姐與男友的QR CODE未能登車。(陳永武攝)

有一行七人的內地客人指，由於等得太久，於是打算截乘的士到關口。然而，他指的士司機不按錶收費，打算收他們每人500元。該旅客拒絕登上的士，「等到天亮吧」，到時可坐地鐵到深圳。

該旅客指，的士司機向他們收取每人500元車資前往關口。(陳永武攝)

而旅客楊小姐則指，本應15分鐘一班的巴士，她們卻排了兩三小時仍未能登車，認為旅遊巴公司安排一般。即使眼見有好幾架旅遊巴到達，但她們仍不能上車。

楊小姐不滿旅遊巴公司安排。(陳永武攝)

據了解，在場排隊人數一度多達500人，大部份是看完煙花後乘客回內地。因有乘客鼓譟，大批警員到場維持秩序，人龍沿鴉蘭街、砵蘭街轉出太子道西。直至凌晨4時左右，職員人手檢查QR code車票，人龍始逐漸消散。