元旦BB｜女嬰「包包」平安夜B變元旦B　母陀足41周望健康平安長大

除夕下午5時許，醫生為懷孕已滿41周的準媽媽葉太打催生針，約8小時後，葉生葉太迎接2024年元旦BB愛女「包包」。踏入2024年，一名女嬰於凌晨1時36分在威爾斯親王醫院出生，重2.86公斤。葉生葉太笑言B女預產期為12月24日，由「平安夜BB」變成「元旦BB」，夫婦感到開心又意外，他們希望「包包」能健康平安、快高長大。



葉生葉太笑言B女預產期為12月24日，由「平安夜BB」變成「元旦BB」。（翁鈺輝攝）

31歲的葉先生經營運輸工程生意，29歲的葉太則在丈夫的公司擔任會計一職。夫婦坦言誕下「元旦BB」好開心，但亦感到相當意外，葉太表示B女預產期是12月24日，原以為是「平安夜BB」，但B女卻遲遲未肯出世。直至12月27日，葉太始「見紅」要入院，但等候多日仍未有動靜，除夕當日葉太詢問醫生意見，「咁樣住（院）落去都唔係辦法」，而醫生認為葉太已懷孕滿41周，故決定於除夕下午打針催生。

由於今次是葉太第一胎，醫生估計要十多小時才能誕下嬰兒，結果由催生到誕下B女，大約用了8小時。葉太笑言：「我覺得佢算係鍚住我囉，無要我痛咁耐。」而B女則由「平安夜BB」，成為「元旦BB」。訪問期間，葉生亦感謝太太的付出：「好多謝媽媽咁辛苦生佢出嚟。」

B女乳名「包包」。（翁鈺輝攝）

葉生葉太現時未為B女取名，但乳名則叫「包包」，葉太笑言：「因為我發現有BB嘅時候，日日都係吃麵包，真係水都飲唔落，淨係食麵包先才撐到嗰段時間。」他們只希望「包包」能健康平安、快高長大，「唔會話好push（推動）佢做咩，希望佢健康平安就得，佢想點就盡量滿足返佢 」。由於葉生葉太仍然年輕，故有打算「再追一個」，湊成一個好字，葉生坦言：「下次希望係龍仔啦。」

政府為鼓勵市民生育，將向合資格父母派發2萬元，葉生葉太指懷孕期間其實已花費不止2萬元做檢查，之後也打算為「包包」購買保險，只能說2萬元「有好過冇」。葉太留意到其他國家是每月津貼新生嬰兒到某一個歲數，她認為始終日用品才是最大的消耗，「出去買罐奶粉都五六百蚊啦」，故認為每月補貼總好過一筆過2萬元。