有片｜青衣中電變電站設備故障　傳巨響冒白煙　電壓驟降多宗困𨋢

青衣中電變電站疑發生爆炸。今日（1月1日）下午3時15分，近灝景灣附近的牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，且冒出大量濃煙，驚動多名市民報案。消防趕至現場救援；事件中幸無人受傷，亦毋須疏散。有附近居民於社交媒體透露，住所一度「跳電」，受影響的包括青衣城，以及長康邨、長宏邨、翠怡花園等屋邨和屋苑，有受影響居民表示家中「電腦熄左，連電視都係」；另有身處事發位置近1公里外的長亨邨的市民，也稱聽到巨響。



消防處表示，新界部分地區今午3時17分發生電壓驟降，引發多宗被困升降機及火警鐘鳴響事故，呼籲受影響市民保持鎮定等候協助。在事發相若時間，消防處在葵青、沙田、馬鞍山共接獲20宗困𨋢及5宗火警鐘鳴響報告。



中電回覆《香港01》查詢表示，今午約3時13分，中電位於青衣牙鷹洲街的變電站有設備發生故障導致冒煙，自動保護系統已即時隔離故障部分，其間電力供應沒有中斷。事件引致短暫電壓驟降，附近客戶可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電就事故對客戶造成不便表示歉意，並正調查事故原因。



青衣中電變電站冒出滾滾白煙，波及附近民居。（街坊陳小姐提供）

附近居民陳小姐表示，事發時突然聽到爆炸巨響，幸家中未有跳電，續指「死都唔走啦，困𨋢點算！」從街坊提供的片段可見，變電站冒出滾滾白煙，波及附近民居，市民不禁驚呼：「嘩！對面個變電站爆咗！」

今日（1月1日）下午3時15分，牙鷹洲街中電變電站突然傳出爆炸巨響，濃煙席捲半空。（讀者Carson Hung提供）