警除夕新界南交通執法拘7人　兩男屯公非法賽車　5人涉危駕醉駕等

新界南總區交通部執行及管制組人員於除夕（2023年12月31日），在區內進行打擊超速駕駛、毒後駕駛及酒後駕駛行動，在主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向800名司機進行酒精呼氣測試。行動中，警方拘捕7名男子，包括兩名涉嫌在屯門公路非法賽車的司機，以及5名分別涉嫌「酒後駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「毒後駕駛」等罪的司機。此外，警方亦對違例司機發出126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。



警方共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。（警方提供）

行動期間，警方隱形戰車於凌晨時分在屯門公路往屯門方向，發現兩輛跑車高速駕駛，懷疑非法賽車，於是展開追截。兩輛跑車沿路以時速約170公里駕駛，並多次切線左穿右插，對其他行駛中車輛構成危險。警方最終於屯門公路近黃金海岸截停兩車，經調查後以涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」及「駕駛未獲發牌的車輛」，拘捕兩名分別37歲及28歲本地男司機，並將兩輛涉案跑車拖走扣驗。

另有4名男子（27至59歲）涉嫌「酒後駕駛」、「無第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「允許沒有持有有效駕駛執照的人駕駛汽車」、「在沒有第三者風險投保的情況下允許他人使用汽車」及「欠交法庭罰款」等被捕，當中包括一名非華裔男子，據悉為巴基斯坦裔。此外，一名25歲本地男司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」被捕。

警方共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。（警方提供）

整個行動中，警方共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。

警方指出，非法賽車、酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，呼籲駕駛者切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。