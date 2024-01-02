石鼓洲戒毒中心尼籍漢溺斃　香港戒毒會：事主放狗期間擅自下水

石鼓洲戒毒中心一名46歲尼泊爾籍自願戒毒漢，昨日（1日）中午12時許在石鼓洲碼頭游泳期間懷疑遇溺昏迷，送院搶救後不治。香港戒毒會今日（2日）回覆《香港01》查詢時表示，事主是在帶狗散步期間，擅自於設有不宜游泳警告牌的海灣下水游泳，警方正進一步調查事件；石鼓洲康復院對事件深表遺憾。



一名男子昨午（1月1日）在石鼓洲碼頭懷疑遇溺昏迷，由政府飛行服務隊派出直升機送往東區醫院搶救後不治。（馬耀文攝）

石鼓洲康復院是香港戒毒會轄下單位，香港戒毒會回覆查詢指出，事主於去年11月1日入住石鼓洲康復院，接受自願戒毒服務。他昨日中午與另外兩名非華裔院友帶狗散步，其間在石鼓洲碼頭擅自下水游泳。會方稱，石鼓洲由碼頭至海灘一帶設有多個警告牌，警告此海灣不適宜游泳。除有特別安排外，任何人未經康復院院方同意，均不可下水游泳，院友及職員均知悉有關院規。

一名男子石鼓洲碼頭在懷疑遇溺昏迷，由政府飛行服務隊派出直升機救起，送往東區醫院搶救。（馬耀文攝）

香港戒毒會續指，兩名院友游泳約兩分鐘後碼頭上岸，事主則繼續游往另一岸邊，惟約一分鐘後在離岸約20米懷疑遇溺。一名在戒毒會船上離岸工作的職員聞訊，立即將事主救上碼頭，其他職員包括醫護人員亦到場協助，及後飛行服務隊到場並將事主送往東區醫院，可惜他經搶救後延至下午不治。現場亦有閉路電視拍下事件過程。

事發於昨日中午12時許，事主被發現在石鼓洲碼頭附近海面懷疑遇溺昏迷，政府飛行服務隊派出直升機到場將他救起，送往東區醫院搶救，他送院時需接受心外壓急救，至昨午約2時證實不治，死因有待驗屍後確定。