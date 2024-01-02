烏蛟騰唐狗誤踩「山豬吊」　前肢遭鋼索勒住痛苦掙扎　警列虐畜

大埔有狗狗誤墮捕獸器「山豬吊」。今（2日）午2時許，船灣烏蛟騰路有一隻唐狗的左前腿，被捕獸器的鋼索勒住，警方接報調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理，交由大埔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。愛協派員將唐狗檢走治理。消息指，誤中捕獸器的唐狗仔「可樂」年約3歲，由一名81歲婆婆飼養，事發時有路政署人員在附近進行維修工程，聽到哀嚎聲後尋獲可樂，利用鐵鉗剪開綁在樹上的鋼索將其救出，但由於鋼索「索得太緊」，始終未能為其解困，只好報案通知愛協。



愛協回覆《香港01》表示，愛協督察今天聯同警方下午到達大埔烏蛟騰村發現一隻成年雄性唐狗被困於捕獸器，現時狗隻於愛協灣仔中心接受治療。警方正循懷疑設置捕獸器及殘酷對待動物案件的方向跟進調查。

誤墮捕獸器的唐狗由愛協職員帶走。（梁偉權攝）

大埔烏蛟騰唐狗誤踩「山豬吊」，前肢遭鋼索勒住。（愛協提供圖片）

「可樂」由住在田心村的鄭婆婆飼養。年屆八旬的鄭婆婆表示，因孫兒喜歡飲可樂，於是予愛犬相同名字，由牠一出世飼養至今，平日可樂喜歡四處流連遊玩。鄭婆婆稱，今午2時許仍看見可樂在家，未幾約2點半，便接獲一名行山人士通知事件，於是趕往查看，最後發現可樂左前腿遭索住，躺於路邊。

據了解，事發時有路政署人員在附近進行維修工程，其中一名職員林先生聽到狗隻哀嚎，於是循聲查看，最後在近河邊位置的一棵樹，發現狗狗誤中捕獸器，神情痛苦並不停掙扎。林先生以鐵鉗將綑綁於樹上的捕獸器鋼索剪斷及解開捕獸器，讓可樂走回地面，但鋼索仍牢牢勒實可樂的左前腿，無計可施下，唯有報案及等待愛協派員協助。

81歲狗主鄭婆婆。（梁偉權攝）

愛協職員到場後，指由於狗狗受驚過度及鋼索「索得太緊」，所以要將可樂帶回灣仔總部，為牠進行麻醉再施手術將鋼索解開。愛協職員又指，幸好這次發現及時，如果太遲發現的話，狗狗可能會出現敗血病，屆時或需要截肢保命。

有村民指，附近山頭不時會出現俗稱「山豬吊」的捕獸器，一般用於捕捉附近的野豬、穿山甲及箭豬，而這些捕獸器多數都是齒夾式，但今次所見的金屬套索式則較為少見。