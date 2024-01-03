海關偵破遠洋船走私案　檢$600萬花膠魚翅等　拘付貨公司女代表

香港海關偵破一宗遠洋船走私案，檢獲花膠、魚翅等貴價食材，以及一些藥物和護膚品，市值600萬元，並拘捕一名女子。海關相信臨近農曆新年，走私海味的案件會有上升趨勢，會持續打擊。



海關偵破一宗遠洋船走私案，檢獲花膠、魚翅等貴價食材，以及一些藥物和護膚品，市值600萬元。（馬耀文攝）

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘講述案情，指海關上星期三（2023年12月27日）情報分析及風險評估，檢查一批經遠洋船出口往越南的貨櫃，在其中4個貨櫃內，發現一批未有向海關申報的貨物，包括花膠、魚翅、藥劑製品及護膚品，總值約600萬元。

黃穎炘表示，走私集團不斷改變模式，由以往利用遠洋船走私到內地其他城市，改為經遠洋船出口往越南、新加坡、馬來西亞等東南亞地區，再用其他方式偷運貨物返內地。今次檢獲的貨品如成功經越南偷運到中國內地，可逃稅超過300萬元。

今次檢獲的魚翅，經過漁護署初步檢驗，懷疑是受管制瀕危物種，需要出口許可證；而出口藥劑製品亦需要出口許可證。黃穎炘指，遠洋船企圖將未報關貨物混入已報關貨物，船上大部分貨物已經申報，人員需移開已申報貨物，才發現到未報關貨物。

海關拘捕一名報稱付貨公司代表的52歲女子，不排除更多人被捕。

今次檢獲的魚翅，經過漁護署初步檢驗，懷疑是受管制頻危物種，是需要出口許可證。（馬耀文攝）