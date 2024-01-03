警將軍澳反爆竊　發現匪蹤未及擒人　檢疑匪衣物及Hermès手袋贓物

警方於去年12月中旬接獲報案，指於將軍澳清水灣道、甘澍路及將軍澳村一帶發生多宗爆竊及企圖爆竊案件。警方留意到匪徒會選擇一些依山而建的屋苑，利用山坡叢林及夜色作掩護，沿山坡潛入屋苑進行爆竊。有見及此，警方聯同飛行服務隊等人員於上月19日至本月2日，在清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。其間，人員一度發現匪徒蹤迹，惟最終未能擒獲，但發現懷疑屬於匪徒的衣物，並起回一個相信為、價值約4萬元的Hermès手袋。



警員一度於小夏威夷徑發現匪徒蹤跡並隨即展開追捕行動，惟匪徒循叢林深處逃去無踪。人員及後於上址山坡叢林內發現一個燃燒中的火堆及懷疑匪徒的衣物，相信該處為匪徒匿藏地點。（警方提供）

將軍澳警區特遣隊、野外巡邏隊、軍裝巡邏小隊和警民關係組，聯同警犬隊、小型無人機小隊、東九龍總區衝鋒隊和機動部隊，以及聯同飛行服務隊等人員，一連15日（2023年12月19日至2024年1月2日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」的反爆竊行動。特遣隊聯同野外巡邏隊人員，於小夏威夷徑一帶進行大規模針對性掃蕩，其間一度發現匪徒蹤迹並展開追捕，惟匪徒循叢林深處逃去無蹤。人員及後於上址山坡叢林內，發現一個燃燒中的火堆及懷疑匪徒的衣物，相信該處為匪徒匿藏地點。

與此同時，人員亦於近將軍澳村後山坡一個棄置鐵箱內檢獲一個手袋。經調查後，相信該手袋為區內一宗連環爆竊案的失物，有關案件現正交由刑事單位繼續跟進調查。據了解，涉事失物為Hermès手袋，價值約4萬元。警方相信行動已成功搗破匪徒的藏身之所，亦成功檢回部份涉案失物，及後暫未接獲相關的爆竊案件。

警員於近將軍澳村後山坡一個棄置鐵箱內檢獲一個手袋，相信為一宗連環爆竊案的失物。（警方提供）

行動中，特遣隊24小時電話熱線接獲碧翠路屋苑保安人員舉報，指有匪徒沿山坡接近屋苑，並且移動屋苑外圍鐵欄的閉路電視鏡頭，懷疑匪徒企圖進入屋苑爆竊。警員接報到場，並配合多個軍裝部門於清水灣道一帶進行高調反爆竊巡邏及搜捕行動。事件中憑藉屋苑保安人員高度警覺性及警方迅速調動警力，成功預防爆竊案件發生。

警方使用無人機熱能探測打擊罪案。（警方提供）

警方提醒，市民須確保住宅內外保安設施操作正常，亦鼓勵市民加強家居防盜措施，例如安裝具有人面識別功能的智能閉路電視系統，偵察非法進入屋宇的人，以便及早發現爆竊疑犯。

警方呼籲居民及保安人員多加留意居所附近山坡位置有否可疑活動，如遇到或從閉路電視發現可疑人，應立即致電999報警求助，或致電將軍澳警區特遣隊24小時熱線電話6277 4500提供情報。警方會繼續不定時調動軍裝、便裝、及野外巡邏隊人員配合小型無人機於爆竊地點附近山坡叢林巡邏及埋伏，同時呼籲各位市民、保安、以及物業管理人員繼續與警方保持緊密連繫，加裝防盜系統，以免匪徒有機可乘，一同攜手合作，打擊爆竊罪案。