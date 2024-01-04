海關搗破荃灣工廈私煙倉　拘45歲女清潔工檢逾百萬元貨

香港海關在昨日（3日）下午在荃灣一帶進行反私煙行動，於荃灣一座工廈成功搗破一個營運約半年的懷疑私煙儲存倉庫。倉庫面積約有300呎，海關於單位內檢獲共約34萬支懷疑私煙，估計市值共約127萬元，應課稅值共約86萬元，並拘捕一名45歲本地女子，她報稱為清潔工人。



海關拘捕一名女子涉嫌販運私煙。

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任許梓洭表示，昨日下午約3時，海關人員在荃灣一座工業大廈進行巡查行動時，留意到一名女子拉著手拉車，從上述工業大廈一個單位走出來。由於該女子形跡可疑，海關人員上前截查，並在該女子手拉車內，發現藏有少量私煙。海關人員隨即拘捕該名女子。其後，人員將她帶返上址，並在單位內檢獲約34萬支懷疑私煙。

初步調查發現，涉案女子利用工廠大廈營運私煙儲存倉庫，並企圖以手拉車，即俗稱買餸車作掩飾，扮作一般買餸的市民，以增加海關人員調查的難度。海關有理由相信，被捕人士當時正在前往分銷私煙。今次行動已成功搗破一個供應荃灣區的私煙儲存及分銷中心，海關亦會繼續根據風險評估及情報分析，從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷售、販賣多館齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。