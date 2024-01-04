日式餐廳「漁屋」結業前仍推銷會籍　食客恐失萬元　海關接報跟進

開業最少14年，高峰時期擁有4間分店的日式餐廳「鐵板漁屋日本料理」，早前大埔及將軍澳已相繼結業，而荃新天地及如心廣場店則於除夕夜（12月31日）結業。據了解，該店以會員制形式運作，有食客表示早前才被職員游說購買「會籍」即會員卡內的儲值，用約1萬元購買會籍，未料荃灣兩間店舖突然結業。雖然漁屋在如心廣場店外張貼告示，聲稱VIP尚有結餘會籍的客戶，可到其公司位於屯門的好友店「青善日本料理」使用，但不少顧客致電好友店查詢亦無人接聽，擔心懷疑受騙。海關表示已接獲相關舉報，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。《香港01》正向消委會查詢情況。



漁屋在荃新天地的分店於除夕夜結業。（任葆穎攝）

漁屋在如心廣場的分店於除夕夜結業。（任葆穎攝）

今（4日）晚《香港01》記者到荃灣分別位於荃新天地及如心廣場的分店了解。荃新天地分店有約10人左右到場查看門外告示，而店內亦有兩名疑似職員的人士在場，但聲稱毫不知情。苦主林小姐接受訪問時表示，每一次光顧店舖後，都會再付錢購買會籍，現時會籍應尚餘2,000多元，她又指今日看新聞才知道漁屋結業，又表示如果到屯門店能夠用到會籍也沒有所謂，因為「本身都諗住無㗎啦」，但據悉有人致電屯門店卻無人接聽。林小姐續稱╴最後一次光顧是在10月，當時職員還叫她加錢充值。

另一名男苦主就即場在荃新天地分店撥打告示上的兩個電話號碼，一個未能接通、另一個接通但無人出聲，他大感無奈，表示約在一年前購買會籍，3個月前曾光顧漁屋，但當時「唔覺佢會執」，會籍現時應尚餘2,000多元。《香港01》記者亦於今日晚上7時，曾致電公司提供的預約電話及好友店的電話，均無人接聽。

荃新天地店外有約十人查看告示及了解情況。（任葆穎攝）

有苦主亦在fb群組《香港壽司刺身關注組》指控「我哋都畀佢(職員)sell咗，仲有一萬蚊喺卡度，請問有冇一齊報海關？」亦有苦主指在大埔分店結業前半個月購買會籍，認為職員有所隱瞞，但當時尚有分店營業，故向海關舉報亦無作用。亦有網民指，「將軍澳買咗嗰啲真係喊三聲，原本由將軍澳要去到荃灣，依家要再去屯門食！」