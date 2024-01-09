觀塘車禍｜懷胎四月婦生死未卜　丈夫家姑痛哭：佢好堅強希望冇事

觀塘駿業街與海濱道交界今午（9日）發生嚴重車禍，一名孕婦遭貨車撞到，頭部重創昏迷送院搶救。事後家屬趕抵醫院了解，其丈夫緊抱妻子事發時攜帶的手袋，並引述醫生指妻子腦部腫脹，「不停有出血」，須先接受手術減輕顱內壓；至於腹中骨肉的情況未明。面對懷孕妻子命危，丈夫及其母不禁失聲痛哭，泣道：「佢係好堅強嘅人，希望佢冇事‥‥‥」女事主父母同樣在手術室外守候，憂心仲仲。



事主丈夫（右一）、家姑（右二）和父母在手術室外守候，丈手緊緊抱着事主事發時帶着的手袋憂心落淚。（梁偉權攝）

事主丈夫向《香港01》表示，妻子任職文員，在意外現場附近上班，目前懷孕約四個月，腹中女嬰是夫婦的第一胎。他引述警方初步調查後指，妻子事發前在附近便利店買了一個麵包，懷疑她可能前往附近公園用膳途中，飛來橫禍。

丈夫又引述醫生表示，妻子「個腦腫咗，不停有出血‥‥‥」故須先做一個「小手術」，接駁喉管以減輕顱內壓；又稱妻子在手術前，由醫護人員「推出嚟見過一面」，惟當時她仍然昏迷，說罷即擔心得放聲痛哭，他在旁的母親同樣泣不成聲，兩人稱「佢係好堅強嘅人，希望佢冇事‥‥‥」

一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹。（左朗星攝）

事發於今午3時13分，60歲姓黃男司機駕駛一輛貨車，載着一名南亞裔跟車男工人，沿海濱道行駛，右轉入駿業街時，右邊車頭撞到正在橫過馬路的年約30多歲女事主。警員經調查後拘捕涉案司機，將他帶署扣查。

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