前區議員林進涉詐騙科技券被捕　旗下「同行搬屋」強調無收過資助

前元朗區議員林進被指涉嫌詐騙「科技券」資助，昨日（9日）早上近11時，被警方商業罪案調查科在大角咀榆樹街拘捕。林進成立的搬屋公司「同行搬屋」事後在facebook專頁指「公司負責人今早被香港警察拘捕，公司之運作會正常運作，公司作為一間合法公司，定必協助警方調查」，隨後再發出帖文強調「申請科技券係跟足申請程序」，但申請接近兩年，只是收到「公司合乎資格申請，預計就申請計劃中會批出24萬元」訊息，但公司從來沒有收到該筆資助，林進目前尚未獲准保釋。



31歲的林進（左）是香港本土派組織天水連線成員。（資料圖片）

創新科技署表示，署方及作為「科技券」秘書處的香港生產力促進局（秘書處），去年收到有關「科技券」申請的舉報。在檢視及分析相關資料後，署方初步認為有可疑，因此立即主動將有關資料轉交警方跟進。經過數個月以來的調查，警方展開了拘捕行動。

為確保公帑用得其所，創新科技署及秘書處一直設有嚴謹的檢視機制，以評估、監察和識別收到的申請有否涉及違規行為。創新科技署及秘書處會繼續與警方緊密合作。由於個案已進入司法程序，署方不便作進一步評論。

31歲林進2019年當選元朗區議會（瑞華）議員，2021年辭任區議員，同年成立搬屋公司「同行搬屋」。（林進facebook）

31歲的林進為香港本土派組織天水連線成員，早前活躍於反修例行動，於2019年當選元朗區議會（瑞華）議員。2021年，他辭任區議員後，同年成立搬屋公司。

消息指，林進涉嫌與2021年至2023年期間一宗串謀行騙及欺詐案有關，案件仍在調查中，交由商業罪案調查科繼續跟進，案件和申請政府資助「科技券」有關，商罪科另外亦拘捕19人。

警方回覆查詢時表示，商業罪案調查科今日就一宗「串謀詐騙」案件，於全港多區展開拘捕行動，行動仍在進行中。