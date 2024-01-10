「全球反詐聯盟」稱助追騙款　警料屬詐騙網頁　籲留意伏線免上當

騙案種類繁多，連「反詐聯盟」竟然也可能是騙徒。警方今日（10日）透過「守網者」Facebook指出，在Google搜尋「投資騙案」，置頂結果是兩個正投放廣告、分別自稱「全球反詐聯盟」及律師事務所的網頁，其內容大同小異，均聲稱提供追討騙款服務，並附上新騙案手法及防騙貼士，惟種種「伏線」顯示兩個網頁均是疑似詐騙網頁。警方提醒，搜尋器上列出「贊助」字樣的網頁有可能是騙徒投放的廣告，呼籲市民切勿輕信。



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警方表示，兩個疑似詐騙網頁「伏線」甚多，例如盜用香港警務處的相片及反詐騙協調中心（ADCC）的標誌、使用外地聯絡電話或免費電郵地址、假借其他律師事務所的辦公室地址等，詐騙案的受害人稍一不慎，隨時再遇「神棍」。

警方指懷疑詐騙網頁「伏線」甚多，如使用外地聯絡電話或免費電郵地址、假借其他律師事務所的辦公室地址等。（警方「守網者」Facebook截圖）

目前警方發現搜尋器內正投放廣告的詐騙網頁包括：

．https ://ayscg[.]com/index[.]html

．https ://devcial[.]com

．https ://tfe5[.]biz

．https ://lawconsultant[.]co/

．https ://wkd51[.]com

．https ://yabang2023[.]com/

警方提醒，在網上搜尋或核實資訊時，即使是搜尋器置頂的結果，如出現「贊助」字樣，也可能是騙徒花錢投放的廣告，企圖為受害人帶來二次傷害，市民不應輕信在社交平台或其他渠道上聲稱可以追討詐騙損失的服務，如遇騙案應報警求助，由警方提供最適切的協助和建議；亦可使用守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以即時評估投資平台名稱、網址、電話或收款帳號等的詐騙及網絡安全風險。