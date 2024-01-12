啟德地盤猝死｜廿四孝爸爸常留意血壓　妻憂8歲兒聞噩耗收埋情緒

一名46歲姓黃男工人今早（12日）在啟德承富里一個地盤內昏迷，被工友發現後送聯合醫院搶救，惟終告不治，死因有待驗屍確定。死者遺孀黃太接受《香港01》訪問時表示，丈夫除有輕微高血壓外，平日沒有大病痛，且他自從有朋友早前因高血壓暈倒後，着她購買血壓計定時量度。黃生前愛錫年僅8歲的兒子，黃太坦言目前除生活拮据，亦擔心兒子得悉噩耗後的心理健康，「佢平時有咩情緒都只係會擺心入面，唔會表達出嚟」，已通知學校多加留意。



黃太談到丈夫離世和對前路的彷徨時一度拭淚，但她直言更擔心兒子的情況。（梁偉權攝）

與丈夫結婚逾12年的黃太表示，丈夫已做地盤工十多年，平日雖有吸煙，但本身沒有長期病患，僅因年齡和身形關係而有少許高血壓，不過毋須服藥，且會定時自行檢驗，「佢身邊有朋友曾經因為高血壓而出事，覺得到呢個年紀都係要自己小心啲，所以就叫我買一個（血壓計）喺屋企check。」她表示，今早原定回兒子學校為他買書，甫抵達學校即收到醫院電話，惜乘的士趕赴醫院仍未及見丈夫最後一面。

她直言丈夫平日在家沒談太多工作的事，但沒說過工作辛苦、近期亦沒說自己身體不適，平日的工作時間也不算長，「有時一個禮拜停一兩日，有時都無番工，好似上個禮拜都休幾日，聖誕假期都有休息」。她承認家庭收入不太穩定，面對家庭開支越來越大，最近自己也開始外出做清潔幫補家計，惟因丈夫沒遺下積蓄，他驟然離世令家庭經濟陷入困境，地盤大判至今又未曾聯絡她們，對前路感到彷徨。

黃太今日（12日）早上獲悉丈夫入院後，隨即乘的士前往醫院，惟終趕不及見丈夫最後一面。（梁偉權攝）

夫今早上班前與兒交談道別 不料竟成永訣

提到兒子，黃太謂丈夫與兒子感情良好，下班後兩人會有講有笑，平時會帶他外出吃東西、或到迪士尼樂園遊玩，上月聖誕節丈夫更送了一艘積木模型船給兒子做禮物，「之前（兒子）數學評估攞到100分，噚晚佢（丈夫）都有問佢（兒子）想要咩獎勵」，今早出門前他也有與兒子交談後「拜拜」，未料一別竟成永訣。

因為兒子有到醫院看父親最後一面，黃太擔心兒子的心理健康，「（今早）佢無喊到，但佢平時都將感情擺喺心入面……而家最驚係佢唔表達出黎，始終親眼睇到（最後一面）好唔同」，希望社工協助跟進，自己也已通知學校留意兒子的情況。

46歲姓黃男事主今早（12日）在啟德承豐里一地盤內猝死，他出門上班前還與8歲兒子道別，不料竟成永訣。（受訪者提供）

在黃太眼中，兒子除多才多藝，亦相當「生性」，現時就讀三年級精英班的他在全級126名學生中考第14名，能「左右開弓」做功課或美術，參加樂團、繪畫、毛筆和硬筆等比賽都有獲獎，早前更被學校挑選參與英文話劇比賽，而且平時生活自律、能自行處理課業，「佢話想出去（為比賽）學好啲英文，咁我同佢講要搞掂學校啲功課，（自己）番到嚟時佢已經做好晒」，直言近來外出工作的另一原因是希望培育兒子。

兩夫婦的8歲兒子多才多藝，經常參與不同的比賽。（受訪者提供）

▼ 今早啟德承富里現場情況 ▼



今早啟德承富里同時發生兩宗意外，其中一名頸部受傷的工人，由救護車送往伊利沙伯醫院。（翁鈺輝攝）

消防處出動災難應變救援車。（翁鈺輝攝）