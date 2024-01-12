厚德邨奪命火｜看新聞始知事主撒手人寰　鄰居：平日有講有笑

今日（12日）凌晨5時許，將軍澳厚德邨德康樓有單位起火冒煙，消防到場將火救熄，其後發現67歲姓楊婦人疑吸入濃煙後暈倒廁所內，她被送往將軍澳醫院搶救後告不治。《香港01》記者返回現場了解情況，可見涉事單位蓋上白布。有鄰居形容楊婦生前「好多嘢講，有講有笑」，偶爾亦到街上「推車仔」擺賣。今晨案發時，鄰居發現有消防員正爆門進入楊婦單位，始知道有火警發生，惟其後讀新聞時才得悉楊婦已撒手人寰。



《香港01》記者重返現場了解情況，可見涉事單位蓋上白布。（陳浩然攝）

鄰居林氏一家跟楊婦屬泛泛之交，以他們所知，楊婦居住上址約10數年，丈夫於8年前離世，楊婦其後一直獨居上址。她育有一名女兒，惟已出嫁並遷出。林氏一家形容楊婦「好多嘢講，有講有笑」；又指楊婦偶爾亦會到街上「推車仔」擺賣，販賣飾物、小朋友玩具等。今晨案發時，林先生起初聞到陣陣異味，開門發現有消防員正爆門進入楊婦單位，始知道有火警發生，後來讀新聞時才得悉楊婦已撒手人寰。

消防到場跟進。（李家傑攝）

事發於周五凌晨5時許，保安員發現厚德邨德康樓一個單位冒出濃煙，於是報案。消防出動一條喉和一隊煙帽隊，破門入屋，發現火勢集中在客廳，燒毀小量雜物，約30分鐘後將火救熄，其間發現一名女子暈倒廁所內，將她救出由救護車送往將軍澳醫院搶救，惟延至上午6時49分不治。死者姓楊67歲，獨居事發單位。事發時懷疑電熱水煲短路引致火警，事主吸入濃煙後暈倒，最終回天乏術。