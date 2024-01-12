警辦親子抗逆工作坊　邀專家任講者　盼提高對青少年自殺危機意識

警務處東九龍總區聯同香港大學賽馬會防止自殺研究中心及香港教育局，今日（12日）在黃大仙嘉諾撒小學（新蒲崗），舉辦東九龍家校警誌 - 系列三「守護學童，親子抗逆工作坊」，讓校長、教師、家長教師會聯會代表、家長及學生等公眾參與，冀藉此提高對學童及青少年的自殺危機意識，及早介入，攜手抗逆，避免悲劇發生。



警方東九龍總區聯同香港大學賽馬會防止自殺研究中心及香港教育局，舉辦東九龍家校警誌 - 系列三「守護學童，親子抗逆工作坊」，冀藉此提高對學童及青少年的自殺危機意識，活動有逾200人參加。

據衛生署本月發表的學生健康檢查報告，過去12個月內，曾有計劃自殺或曾試圖自殺的學生佔整體比率分別為2.8%及1.3%；中學生比率更分別達3.7%及1.6%。而根據教育局最新於去年7月發布的整體學生人數統計數據，本港分別有逾33.3萬名小學生及32.1萬名中學生，按此推算，過去12個月內有多達超過2.1萬名學生曾計劃自殺；截至去年11月，全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案達到31宗，是是過去5年來最高，趨勢令人擔心。

警方東九龍總區聯同香港大學賽馬會防止自殺研究中心及香港教育局，舉辦東九龍家校警誌 - 系列三「守護學童，親子抗逆工作坊」，冀藉此提高對學童及青少年的自殺危機意識，警務處東九龍總區指揮官羅越榮是活動嘉賓之一。

警方東九龍總區一直重視青年問題，自去年年初起開展「家校警誌工作坊」，今次的系列三工作坊邀請香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮、教育局學校發展主任（觀塘）張皓婷，以及嘉諾撒小學（新蒲崗）校長陳昌信擔任嘉賓，並邀得香港大學賽馬會防止自殺研究中心榮譽院士張鳳儀，以及香港警察談判組高級訓練主任、總督察丁家豪為講者，分別分享親子溝通與衝突處理技巧，以及從真實案件中辨識自殺危機和警號。

活動吸引逾200名參加者，問答環節亦非常熱烈，張鳳儀表示肯定及認同警方一直推動對學童及青少年有效溝通的努力。警方透過今次工作坊內容，希望能夠讓參加者向身邊一眾學童及青少年宣揚如何處理危機及提高警覺，讓大家都懂得如何自救及保護身邊人。東九龍總區亦將繼續透過不同形式的活動，致力與校方及教育界和家長聯手組成「鐵三角」，協助兒童及青少年健康成長。