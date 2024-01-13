警搗屯門毒品倉拘4男　檢30公斤可卡因值$3100萬　藏毒膠管扮植物

警方周四（11日）搗破屯門小坑村一個由黑幫操縱的毒品儲存倉，檢獲30.2公斤懷疑可卡因，市值約3100萬元，並以涉嫌販毒拘捕4名男子。警方指，該批毒品被包裹在膠管內，再用綠色膠紙包住，偽裝成植物，藉此掩人耳目。



警方發現毒品被包裹在膠管內，再用綠色膠紙包住，偽裝成植物，藉此掩人耳目。（林澤鋒攝）

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新界北總區反三合會行動組第一隊主管高級督察李文瀚指，警方根據情報及調查，鎖定位於屯門小坑村的一間石屋，相信是一個由本地三合會團夥操控的毒品儲存倉，用作存放、分拆及包裝毒品。而該團夥亦會共同使用一部接應私家車運送毒品。

警方隨即在目標石屋外埋伏，周四（11日）下午約6時，探員發現一名形跡可疑的男子手持紅白藍膠袋從石屋離開，並走向一輛接應私家車。探員遂上前截查該男子及私家車上兩名男子。探員在紅白藍膠袋搜獲約11包、重14.6公斤懷疑可卡因。探員隨即進入石屋搜查，在屋內再發現一名男子，以及搜出15.6公斤懷疑可卡因及毒品包裝工具。

經初步調查，手持紅白藍膠袋的21歲姓李男子涉嫌「販運危險藥物」被捕；私家車內23歲姓郭男子及22歲姓黃本地男子涉嫌「串謀販運危險藥物」被捕；而石屋內20歲姓羅男子則涉嫌「販運危險藥物」被捕。

新界北總區反三合會行動組第一隊主管高級督察李文瀚交代案情。（林澤鋒攝）

警方經點算後，一共檢獲約30.2公斤懷疑可卡因及一批毒品包裝工具，市值約港幣3100萬元。警方發現毒品被包裹在膠管內，再用綠色膠紙包住，偽裝成植物的樣子，藉此掩人耳目。四名被捕男子報稱無業，現時被通宵扣查。警方行動仍在進行中，不排除會有更加多人被捕。

消息指，有部份被捕人是被人用微薄酬勞引誘處理毒品。警方呼籲，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終身監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。