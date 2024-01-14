天眼直擊｜涉用磁石「出千」夾公仔　休班警斷正被捕

夾公仔風靡全港，涉及夾公仔機的竊案時有發生。屯門華都商場一間夾公仔店，昨日（13日）深夜一名全身黑色裝束，頭戴漁夫帽的男子，手持懷疑磁石在夾公仔機側面有所動作，未幾玩偶掉下，男子取走就離開。店方多次遇竊察覺事有蹺蹊於是報警，男子斷正被捕。消息指，被捕男子為休班警員，隸屬水警西分區。



屯門華都商場一間夾公仔店，昨日（13日）深夜一名全身黑色裝束，頭戴漁夫帽的男子，在夾公仔機側面有所動作，未幾玩偶掉下，男子取走就離開。店方多次遇竊察覺事有蹺蹊於是報警，男子斷正被捕。消息指，被捕男子為休班警員。（讀者提供）

事發於昨日（13日）深夜11時許，屯門華都商場一樓一間夾公仔店發生偷竊案，一名頭戴黑色漁夫帽、身穿黑色衫褲的男子，手持相信是磁石的東西，在夾公仔機右方側面移動，發出敲擊「鏗鏗」聲響，未幾公仔掉下，男子取走就離開。據悉，店方多次遇竊，今次透過閉路電視察覺有異，遂於今日（14日）凌晨零時到場將男子截停及報警處理。警方到場調查，翻查閉路電視後確認事件經過，拘捕一名35歲姓周男子涉嫌店舖盜竊，正調查他有無涉及其他同類案件。案件交由重案組探員接手調查。

消息指，被捕男子為休班警員，隸屬水警西分區，涉嫌以磁石吸鎖匙扣方式偷取價值200多元的迪士尼飾物。據知閉路電視影片沒有拍攝到投幣過程，不知是否有投幣。

屯門華都商場一間夾公仔店，昨日（13日）深夜一名全身黑色裝束，頭戴漁夫帽的男子，在夾公仔機側面有所動作，未幾玩偶掉下，男子取走就離開。店方多次遇竊察覺事有蹺蹊於是報警，男子斷正被捕。消息指，被捕男子為休班警員。（讀者提供）

現場所見，華都商場一樓不乏夾公仔店，亦有些貼紙相店，多是24小時營業，靠閉路電視看管。涉事店舖的夾公仔機內，多是迪士尼和Sanrio鎖匙扣，當中以達菲熊家族（Duffy & Friends）掛飾為多。匙扣上有金屬扣，相信賊人就是利用磁鐵的特性，將匙扣吸起得手。據悉，該些卡通人物匙扣本港市面流通量不高，機主購貨成本亦不低，因此有價有市，翻查一些二手拍賣網上，售價介乎130元至200元不等，視乎款式及人物而定。

以磁石出千夾公仔並非新事，早在2011年台南就有男子因為用磁鐵夾公仔，涉嫌欺詐被捕。他用強力磁鐵控制鐵夾，每當鐵夾一夾住公仔，就利用磁鐵將公仔擺動至洞口得手。亦都有人在網上展示手法，用磁石放在公仔機玻璃窗附近，吸引鋼爪貼近窗邊，從而令鋼爪變緊，垂直下降就可順利夾中公仔，並迅速丟到洞裏。