旺角藥店涉「斤變錢」劏內地客　埋單貴160倍　海關拘兩男店員

訪港旅客回升，再有遊客區商戶「劏客」。海關早前接獲一名內地旅客舉報，指旺角一間藥店銷售中藥材「黑節草」時，涉嫌故意講漏計價單位是「錢」非「斤」，然後即場磨粉，埋單始驚見價格較預期高出160倍，最終被逼以1萬多元購買部份藥粉。人員今日（14日）搜查涉案藥店，拘捕兩名男店員，期間一名自稱是苦主的內地女子現身控訴，被海關人員帶走。海關強調，農曆新年假期期間會加強巡查和執法，如發現有人違例將立即採取行動，呼籲市民和旅客如發現商戶涉嫌違例，馬上向海關舉報。



海關今日（14日）到旺角涉案藥店搜查，並展示搜獲的「黑節草」、電子磅和事主購物單據等證物。（黃學潤攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組高級調查主任何偉森表示，早前一名30餘歲的內地男遊客訪港時，獨自到旺角一間藥店購物，在購買數百元的成藥後，被一名店員指臉色差，向他推銷中藥「黑節草」，期間事主雖曾向店員查詢計價單位，但店員一直未有正面回應，含糊其詞，令事主誤以有關藥材是以「斤」計價，故同意購買並磨粉。

何續指，事主收到單據時，才發現價錢比預計高出2萬多元，超出預期達160倍，追問下有人才承認「黑節草」是以每「錢」作計價（1斤約等於160錢），事主隨即拒絕購買，並要求退款，但店方以藥材已磨粉而拒絕。雙方爭拗後，事主被逼以一萬多元購買部份藥粉。海關人員接報跟進，今日拘捕涉案兩名分別31和33歲男店員。

海關人員接報跟進案件後，今日到場拘捕涉案的31和33歲男店員。（黃學潤攝）

海關人員接報跟進案件後，今日到場拘捕涉案的31和33歲男店員。（黃學潤攝）

何偉森直言，本案手法與以往同類案件類似，即店員將中藥切片或磨粉前，消費者不會知道有關藥材的總價，故提醒顧客購買中藥材時，如對方稱會將藥材或蔘茸海味切片或磨粉，應要提高警覺、先確認藥材總價，如以電子支付時應先確認金額無誤，完成交易後才交予對方切片或磨粉；如懷疑自己受騙，應保留單據並盡快聯絡海關。

他指以往旅客的類似舉報多集中在傳統旅客熱點，強調海關在農曆新年期間會加強巡查執法，發現違例者會立即採取行動，如有短期留港旅客向海關作舉報，海關快速行動隊會即時跟進，呼籲本地商戶要遵守《商品說明條例》規定，如商戶在交易過程中遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時方式提供重要資料，導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。