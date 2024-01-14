石澳墮海｜內地姊弟葬身怒海　6人去剩4人返　疑打卡拍照樂極生悲

石澳今午（14日）發生的遇溺慘劇，最終兩名「一日遊」內地男女遊客葬身怒海。消息稱，兩死者為姊弟關係，事發時另與兄長、女兒等親友等一行6人在岸邊「打卡」拍照期間出事，女死者疑遭大浪捲走，兩名兄弟跳海營救時，同樣不敵怒海，最終2死1傷，樂極生悲。



其中一名事主送院時須戴上氧氣罩，惜由救護車送往東區醫院搶救後，終告不治。

不幸身亡的姊弟姓張（57歲及55歲），為內地人；而墮海獲救的61歲男子亦為兩人胞兄，持有香港身份證，居於彩虹邨。據了解，事發時他們一行6人前往石澳一帶遠足，同行另有張婦的兩名女兒（29及27歲）及一名28歲女親友，均為內地人，眾人今早經深圳來港，打算「一日遊」即日來回。

當途至大頭洲時，3人在岸邊「打卡」拍照，張婦突遭大浪捲入海中，兄長及胞弟見狀大驚，情急下雙雙跳落海救人，結果亦不敵怒海巨浪，身處岸上的張婦女兒目睹後欲救無從，只能高聲呼救；最終只有61歲胞兄成功返上岸，另外兩人直至附近船家協助及水警到場後才獲救起，送往小西灣藍灣半島碼頭後，轉由救護車急送往東區醫院搶救，惜最終返魂乏術。

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案發於今（14日）午約12時54分，警方接獲釣魚人士報案，指大頭洲石澳山仔路一崖底對開約20米海面，有3人遇溺。水警救起1男1女，他們昏迷被送往東區醫院搶救後，證實死亡；另一名墮海男子則自行返回岸邊，腳部受傷，同被送院。3名事主同姓張，死者分別為57歲及55歲姊弟，為內地人；傷者則為61歲兄長。

警方經初步調查後，相信女事主在上址拍照期間，意外被浪捲入海中，另兩人跳入海中嘗試將其救起，其後遇溺。警方將案件列作「送院時死亡及有人遇溺」處理，稍後會為兩名死者驗屍確定死因。事件中，亦有一名男警救人期間手部受傷，送院治理。

傷者由水警輪載送到藍灣半島碼頭，由救護車送往東區醫院搶救。（讀者鍾先生提供）