灣仔兩死車禍│菲林明道有交通燈蓋黑膠袋　運輸署：為未啟用新燈

灣仔發生嚴重車禍，14日晚上9時半左右，據報一輛城巴雙層巴士，與一輛載客的士在菲林明道及港灣道交界相撞，的士1男1女乘客昏迷，其中女乘客送往律敦治醫院後，被證實不治；而男傷者則由救護車急送瑪麗醫院，惜延至14日深夜約11時亦返魂無術。至於涉事的士女司機則輕傷，亦送院治理；巴士上則無人受傷。



據了解，發生意外的菲林明道及港灣道交界，其中菲林明道往海皮方向，有兩支交通燈被黑色膠袋覆蓋，剛巧為的士行駛方向，外間猜測疑與意外肇禍有關。《香港01》凌晨重返意外現場了解情況，發現上址位置，確實有兩支交通燈覆蓋了黑膠袋，但該兩支燈的前方約兩米，同樣有兩支運作正常的交通燈。如沿菲林明道落橋行駛，可正常目視燈號狀況。《香港01》再翻查Google Maps街道實景圖，發現2023年7月時，位於路中心的交通燈，後方僅裝有一支金屬柱，連交通燈亦未裝設；而行人路一方更連金屬柱也未豎立。相信上述兩支黑膠袋交通燈，僅為未啟用的新燈，未必與案件有關。



運輸署回覆《香港01》查詢表示，根據紀錄，位於菲林明道及港灣道交界的現有交通燈號運作正常，在相關行車線行駛駕駛人士可以看到。至於被黑色膠紙遮蓋的交通燈，屬準備加設的新交通燈組，預計稍後聯同於港灣道新加設「綠色人像」過路處開放時一併啟用，屆時新燈組將取代現有指揮菲林明道北行車輛的交通燈，而舊交通燈亦會立即拆除，不會阻礙駕駛者的視線。該組被遮蓋的新交通燈設於現時運作中的交通燈組後方，尚未啟用；原有在菲林明道及港灣道路口的燈號仍然正常運作。



現場有交通燈被黑膠袋遮蓋。

現場有兩支交通燈被黑膠袋遮蓋。