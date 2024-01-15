大埔雲泉觀涉佔官地遭收地　佛堂婦辯稱私人地　斥政府霸王行為

位處大埔吐露港公路旁、定慧寺對面山頭的「雲泉觀」，被指佔用官地。今早（15日）10時許大批地政總署人員與保安，以及警員掩至佛堂，拉起封鎖線，並貼有告示「此政府土地已被地政總署圍封，禁止進入」。佛堂僅一名女子打點，據她所說，住持現於某處閉關，但說不清法號；而佛堂所在是私人地。《香港01》正就事件向地政總署查詢。



「政府無端端上嚟揼所有啲嘢，佢哋霸王行為！」自稱雲泉觀義工的周小姐，在佛堂外與地政署派來的保安周旋。她指出過往數個月，不時有地政人員前往視察拍照，她不以為然，因為據她所知附近山頭都由「大業主」持有，並非官地。數日前政府到場貼上清拆令，今日就派員將她勸離。

「政府無端端上嚟揼所有啲嘢，佢哋霸王行為！」自稱雲泉觀義工的周小姐，在佛堂外與地政署派來的保安周旋。（蔡正邦攝）

現場所見，執法人員把佛堂內雜物包括床褥、儲物櫃等搬到室外空地，拉起封鎖線，不許他人進入。

佛堂除了一座主建築外，外頭有一個小菜園，掛有寫上「南無阿彌陀佛」的白布紅字橫額。周小姐指自己是在家居士、隱居者，7年前左右定居雲泉觀，甚少落山，平日負責打理佛堂。至於住持目前正在閉關，為免打擾清靜，她也不知道住持所在。被問到住持法號，她無法確切回答。

「雲泉觀」與捲入非法經營骨灰龕、挪用信眾捐款及女主持釋智定結婚的醜聞「定慧寺」，只隔一條公路，步行可達。周小姐指與定慧寺沒有交流，僅是祖先互相認識。

《香港01》正向地政總署查詢。