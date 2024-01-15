灣仔車禍｜男死者為整形外科名醫何維新　業界嘆失能幹醫生

灣仔昨晚（14日）發生嚴重車禍，一輛城巴與一輛載客的士在林明道及港灣道交界相撞，的士上一男一女乘客傷重死亡。據了解，男死者為本港整形外科名醫何維新。《香港01》聯絡多名業界醫生證實有關消息。香港整容外科及醫學美容醫學會會長黃慧敏表示，她非常尊敬何維新醫生，學會亦已知悉事件，感到震驚及深切哀痛。如家屬需要協助，學會會提供支援。該會會員之一、整形外科醫生王偉康接受訪問時，形容何為人處事有風度、面面俱圓，慨嘆他驟然離世令香港「少了一位好能幹的醫生，學會損失一個好好的領袖」。



灣仔1月14日晚上發生嚴重車禍，一輛巴士撞向一輛的士，的士上兩人死亡。（羅日昇攝）

《香港01》聯絡多名業界人士了解，證實何維新醫生於車禍中不幸離世。據悉，何醫生的妻兒目前身在外地，他們已知悉事件，正趕回香港辦理後事。

其中，整形外科醫生王偉康表示，自己與何維新已認識數十年，亦畢業於同一大學，形容何「好能幹」，待人處世面面俱圓，對學會成員來說「做得好好」，為人亦「好gentleman（有風度）」，亦經常代表學會及香港到外地參與醫學會議。他是經業界互傳消息得知何維新離世，並稱業界內部呼籲盡量給予多些空間給何的家人，故他暫時不會聯絡對方的家屬。

▼1月14日灣仔奪命車禍情況▼



涉事的士女司機被拘捕。

何維新為本港的整形界名醫，為香港整容外科及醫學美容醫學會會員，現於中環開設診所執業，亦曾為報章撰文。他曾於1996年八仙嶺山火慘劇中，替6名燒傷傷者進行整形手術。他於2013年曾被醫委會裁定以廣告招攬生意做法違反《香港註冊醫生專業守則》，除牌3個月，緩刑兩年。

案發於昨晚約9時半，一輛城巴雙層巴士與一輛載客的士，在菲林明道及港灣道交界相撞，的士一男一女乘客昏迷，其中47歲女乘客送往律敦治醫院後，被證實不治；而59歲男乘客則由救護車急送瑪麗醫院，惜延至昨晚約11時亦返魂無術。至於涉事的士女司機則輕傷，亦送院治理；巴士上則無人受傷。城巴事後回應事件，指巴士當時按照燈號行駛。的士33歲女司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。