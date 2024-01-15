警兩周錄90宗援交騙案　七旬翁被「妙齡女」氹買$5萬iTunes禮品卡

援交騙案近日有上升趨勢。警方今日（15日）透過「守網者」facebook表示，過去兩周接獲逾90宗援交騙案，損失金額高達400萬元；其中，一名70歲老翁在社交平台認識一名自稱妙齡女子，對方提出性服務，但要求老翁先購買iTunes禮品卡，並發送卡密碼作保證金。老翁不虞有詐，詎料購買了5萬禮品卡後，方知受騙。



警方提醒，凡是援交前需購買點數卡或禮品卡的，都是詐騙。警方又指，網絡安全及科技罪案調查科與Apple制定止付機制，協助受害人儘早攔截損失。（警方「守網者」Facebook截圖）

騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

警方提醒，凡是援交前需購買點數卡或禮品卡的，都是詐騙。警方又指，網絡安全及科技罪案調查科與Apple制定止付機制，協助受害人儘早攔截損失。如被誘騙購買iTunes禮品卡後欲取回損失，可參閱以下止付機制：

1）受害人向警方報案並錄取口供。

2）受害人登入Apple網頁（https://getsupport.apple.com/products）

3）「iTunes Store」->「禮品卡與代碼」->「禮品卡詐騙」->「繼續」 選擇「通話」或「線上對話」方式與Apple 支援人員聯絡，取得電郵地址以提交Apple 禮品卡退款申請表。

4）Apple 將向受害人提供一個電郵地址。