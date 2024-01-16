啟德新急症醫院地盤陷火海　約花3小時救熄　疑燒焊機短路肇禍

啟德承豐道一個地盤，今晚（16日）10時許發生火警。《香港01》記者現場所見，地盤建築物外牆設有綠色圍網，建築物高層位置內火勢猛烈，冒出大量濃煙。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。火警至晚上11時許仍未救熄，幸初步無人傷亡。至17日凌晨零時左右，原本火勢在面向觀塘繞道一方較大，疑因火乘風勢，部份火種蔓延至面向舊機場跑道一方的外牆圍網。

時至17日凌晨約1時，消防已大致將火勢包圍，現正動用兩隊煙帽隊及兩條喉灌救，事件中無人受傷。初步懷疑地盤天台位置的建築物品，包括木板等首先起火。消防正調查火警起因。

就是次火警，消防於17日凌晨1時23分發出停止動員訊息。據悉，懷疑地盤一部燒焊機短路，引起其他雜物起火引致火警，相信起火原因無可疑。



地盤天台位置冒出火光。

火勢蔓延至面向舊機場跑道一方。(陳永武攝)

據了解，火警現場為啟德發展區興建的新急症醫院地盤。根據醫管局資料，該新急症醫院是十年醫院發展計劃項目之一。在2016年施政報告中，政府宣布撥款2,000億元，用以推行十年醫院發展計劃，讓醫管局可以更靈活規劃未來的醫院發展項目，應付人口老化同醫療需求增長的挑戰。

新急症醫院的總建築樓面面積達50萬平方米，預計2026年竣工。醫院的設施將包括2,400張住院病床和日間病床，以及附屬的醫療和支援設施、37間手術室、神經科學中心、腫瘤科中心、每年提供超過140萬門診服務人次的專科門診診所、以及社區健康中心。

啟德承豐道一個地盤於1月16日晚上起火，建築物高層位置火光熊熊，冒出大量濃煙。（陳永武攝）