沙頭角兩狗誤踩「山豬吊」哀鳴求救　愛協檢逾10捕獸器　警列虐畜

今日（17日）上午11時許，沙頭角公路萊洞東村後山傳來陣陣動物哀鳴聲，一名村民聽到後上山查看，在一處叢林發現一隻狗誤中陷阱，腳部被捕獸器夾住及連著一條鋼索，倚著大樹動彈不得。當村民靠近時，狗隻不停哀鳴。村民隨後四處搜索，最後在十多米外，發現第二隻誤中捕獸器的狗，遂即時報案求助。消防員接報到場為兩隻狗打開捕獸器，兩狗得救後立刻奔向樹林逃走。愛護動物協會人員其後在現場檢獲最少12個非法捕獸器。警方則檢獲4個捕獸器，將案件列作「殘酷對待動物」，交由邊境警區刑事調查隊第二隊跟進，正追緝涉案者。



萊洞東村後山有一隻狗誤中陷阱，腳部被捕獸器夾住及連著一條鋼索，動彈不得。（村民提供）

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愛護動物協會人員接報到場後，在後山搜索，先在在100米範圍內共發現最少6個連著鋼索及彈簧的捕獸器，以及兩個放有食物的捕獸籠。愛協人員指，這種捕獸器俗稱「山豬吊」，傷害力較以往的捕獸器小，但較便宜及容易裝設。動物如長期被夾住或嘗試掙扎時，會傷及軟組織及筋骨，最嚴重可引致細菌入血。而附近的樹上綁有一些載有雜物的膠袋，愛協人員估計有人用作記錄捕獸器的位置。

愛協其後回覆《香港01》查詢表示，愛協督察今天中午聯同警方抵達沙頭角，發現最少12個非法捕獸器，暫時發現兩隻狗被捕獸器夾到；漁護署正繼續搜索其他非法捕獸器。

愛協人員檢走捕獸器及捕獸籠