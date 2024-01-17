長生店涉合謀定價｜業界稱願配合競委會調查　質疑沒收電話礙工作

競委會調查殯儀業從業員涉嫌合謀定價及瓜分市場，今早（17日）聯同西九龍反黑組探員，持法庭手令搜查13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室。有業界人士質疑合謀定價的說法，解釋每個家屬對喪事的服務要求不同，因此不會劃一收費。業界人士又表示願意配合競委會調查，惟質疑手法力度過大，稱不少同行的手提電話亦遭沒收，憂此舉妨礙殮葬商運作，令他們無法聯絡顧客。業界重申，涉事殮葬商將會如常運作。



殯儀業商會當屆會長郭凱邦表示願意配合競委會調查，惟質疑力度過大。（香港01記者）

殯儀業商會當屆會長郭凱邦質疑合謀定價的說法，解釋每場喪事都會按家屬要求提供服務，而每個主家需求不同，因此不會劃一收費。有業界人士舉例，「例如請個和尚大法師，請唱歌，請個劉德華價錢又唔同，請啲三四線價錢又唔同，好難如實報道畀你同一個價」。

郭又提及，如離世者生前曾申請社署綜援，負責其殮葬事宜的親友可向署方申請約16,790元殮葬費津貼。然而，每場服務的價格不同，只要顧客認為價錢合理、負擔得宜即可，強調並無合謀定價。

郭表示業界願意配合競委會調查，希望盡快還涉事殮葬商清白。不過，他質疑今次調查力度過大，稱手提電話遭沒收，亦無法得知何時能取回。這或會妨礙殮葬商運作，無法聯絡顧客。有業界亦質疑沒收手提電話的做法：「我哋做緊嘢㗎嘛，咁我哋點同主家交代呢？或者有啲主家搵我哋，我哋點樣覆佢呢？」

競爭事務委員會調查殯儀業從業員涉嫌合謀定價、瓜分市場，聯同西九龍反黑組探員，帶同法庭手令搜查13個殯儀公司及商會處所，包括位於紅磡的長生店及殯儀業商會。（香港01記者）

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競爭事務委員會（競委會）表示早前接獲情報，指有殯儀從業員在富山公眾殮房（即新界（沙田）法醫學大樓）協調如何招攬生意，涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為，於是就個案作資料搜集及分析，並於2023年8月，在警方的協助下，突擊訪查該法醫學大樓，以進一步了解情況。

該次行動後，競委會詳細分析收集到的資料，從中發現除了上述情況外，亦有殯儀服務業界的商會和一些殯儀服務公司，以及其他殯儀業從業員在提供殯儀服務時，涉嫌從事合謀定價等反競爭行為，因此決定循有關方向作出跟進，開立另一個案，並在信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

競委會今天（17日）上午展開搜查行動，根據法庭手令搜查了13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室。有關公司和商會，以及其他殯儀業從業員涉嫌在提供殯儀服務時，從事合謀定價等反競爭行為，違反《競爭條例》 （《條例》）下的「第一行為守則」。