古洞兩刀賊劫車搶$25萬現金　涉案車輛尋回卻撞成廢鐵　警拘一男

北區古洞發生持刀行劫案。17日晚上9時許，警方接獲一名男子報案，指其於古洞路近古洞南路，被兩人持刀行劫並駕走其私家車。警員四下搜索，未幾在古洞路近青山公路一個彎位，發現該輛私家車，惟已撞成廢鐵。初步相信該車於過彎時失控，撞向一條燈柱後，反彈到對面行車線，再剷上行人路始停下。

警方到場時，車上空無一人，但遺下血跡。司機位置放有一把鐮刀；而前座乘客位則擋風玻璃破裂，不排除賊人未有繫緊安全帶，於撞車時頭部撼向玻璃所致。警方正追緝該兩名賊人下落。而被劫受害人則沒有受傷。而行劫地點與發現車輛地點，相距不足一公里。警方在附近四處搜索，最終在距離撞車位置約2公里外，拘捕一名涉案男子，他報稱受傷須送院；而另一名賊人則下落不明。



司機位遺下一把鐮刀。

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警方表示，接獲34歲姓梁男子報案指，和25歲姓李女友人兼車主在落馬洲古洞路，被兩名男子以兩把約20厘米長的利刀指嚇，兩男劫去其載有25萬元現金的私家車，並沿青山公路古洞段往粉嶺逃去。警員其後在燕崗村對開發現涉案私家車，但兩男及該25萬元現金均不在車上，私家車懷疑曾失控撞向上址燈柱，令到燈柱損毀。

經初步調查後，警員在粉嶺水務廠房對開，拘捕一名37歲姓林涉案男子，林男涉嫌「行劫」及「未獲授權而取用運輸工具」，報稱不適，清醒被送往北區醫院治理，現正被扣留調查。案件交由邊界警區刑事調查隊第三隊跟進，正追緝一名年約20至30歲男子，瘦身材，身高約1.7米。